Tử vi 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn trong nhà đụng quý nhân, ra ngõ chạm Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, tiền đổ về túi như thác đổ, cuộc sống an nhiên

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 07:17

Tử vi 3 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp may mắn trong nhà đụng quý nhân, ra ngõ chạm Thần Tài, gỡ bỏ được mọi điềm xui trên người, vận trình lên hương, sự nghiệp tài lộc cùng lúc thăng hoa.

Tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày tới cho biết người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc, đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn. Ngoài ra, con giáp này còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người.

Cụ thể như các dự án kinh doanh vốn dĩ đang rơi vào tình thế khó khăn và chắc suất mất tiền nhưng với sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu dễ dàng vượt qua, thu hồi lại vốn một cách nhanh chóng. Thậm chí, nếu gặp may mắn số tiền họ đem về là cực kỳ khủng. 

Ngoài ra, đường tình duyên của Sửu cũng vô cùng hanh thông khi người độc thân có thể phát triển tình cảm với một đối tượng bạn đã để mắt bấy lâu. Song, đây chưa phải là lúc để bạn vội vàng tiến xa hơn. Hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về đối phương để xác định rõ tình cảm của bản thân.

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Cụ thể như các dự án kinh doanh vốn dĩ đang rơi vào tình thế khó khăn và chắc suất mất tiền nhưng với sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu dễ dàng vượt qua, thu hồi lại vốn một cách nhanh chóng. Thậm chí, nếu gặp may mắn số tiền họ đem về là cực kỳ khủng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Để có một túi tiền rủng rỉnh trong thời gian này,  có lẽ người tuổi Tỵ sẽ phải bươn chải khá nhiều, đổi lại là sau đó, bạn sẽ có một cuộc sống đủ đầy, chẳng phải lo chuyện chi tiêu. Vì thế, con giáp này hãy tự cổ vũ bản thân càng xông pha thì vận trình càng rực rỡ.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày cuối tuần này nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên khoảng thời gian này là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Thời điểm công việc thuận lợi hơn người, nếu đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc, Tỵ sẽ được nhân đôi may mắn.

Ngoài ra trong khoảng thời gian này, người tuổi Tỵ còn có Thực Thần nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Bạn không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Đây là phần thưởng xứng đáng với bạn vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.

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Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày cuối tuần này nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên khoảng thời gian này là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương - Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Dậu

Tử vi 3 ngày tới cho biết người tuổi Dậu có thể sẽ gặp nhiều điều thuận lợi ở hầu hết các phương diện từ công việc, tình duyên, tài lộc tới sức khỏe trong thời gian này. 

Trong công việc, con giáp may mắn này khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Dù vậy, bạn càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét. Do đó, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử nhé. Những mối đầu tư mang tính thách thức sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho bạn. Chưa kể với sự trợ giúp của quý nhân, không khó để có người tuổi Dậu có được thành công trong thời gian tới. 

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu khá êm đềm trong khoảng thời gian này. Các cặp đôi khá tâm đầu ý hợp trong mọi việc. Nhân lúc này, người độc thân hãy tích cực mở lòng, bạn sẽ có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với đối tượng phù hợp. Về sức khỏe, thể trạng của Dậu trong thời gian tới diễn ra khá tốt, nhưng bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể, để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải làm cản trở cuộc sống và công việc của mình.

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Tử vi 3 ngày tới cho biết người tuổi Dậu có thể sẽ gặp nhiều điều thuận lợi ở hầu hết các phương diện từ công việc, tình duyên, tài lộc tới sức khỏe trong thời gian này. - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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