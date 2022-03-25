Tử vi 21 ngày tới, top 3 con giáp sau được CHÍNH ẤN nâng đỡ, làm ăn PHÁT TÀI, tình duyên KHỞI SẮC

Nhân duyên tốt đẹp để bạn có thể gặp gỡ người nào đó, nếu không thì cũng là cuộc gặp những người thân trong gia đình. Có vẻ như sau những thời gian bận rộn thì bạn mong muốn được trở về bên người yêu thương và lắng nghe những cảm xúc, chia sẻ của họ đấy.

Vận may tiền bạc đã tới trong 21 ngày tới, Chính Tài ghé thăm nên rất thuận lợi cho những người tuổi Dậu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình. Nếu dành thời gian cân nhắc để gia tăng tài sản của mình đi nhé. Nếu người tuổi Mão đang mong đợi một cơ hội nào đó cho sự nghiệp, hoặc tìm kiếm một công việc mới thì thời gian này có Chính Ấn nâng đỡ thì đúng là một thời điểm thích hợp cho bạn rồi đấy.

Tuổi Mão

Tuổi Mão tiền tình viên mãn, cuộc sống hạnh phúc, suôn sẻ. Ảnh minh họa

Tuổi Mão là những người hiền lành, sống tình cảm và cũng rất thông minh, biết trước biết sau. Thế nên, dù đi đâu hay làm gì, người tuổi Mão cũng được quý nhân chiếu cố, soi đường dẫn lối trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Sách tử vi nói, 21 ngày tới, con giáp này sẽ giàu sang, sung túc đủ đầy, tiền chất đầy két

Dù hiện tại có gặp khó khăn, nhưng thời gian tới, cục diện thay đổi, chuyển bại thành thắng. Con giáp này chỉ cần chuyên tâm làm ăn, hợp đồng sẽ về và đơn hàng cũng sẽ tăng lên. Tình yêu của bạn và người ấy đang trong độ chín, việc xúc tiến cho tương lai chỉ còn là chuyện mớt sớm, một chiều mà thôi. Tình yêu nở hoa, sự nghiệp hanh thông, còn gì vui hơn chứ?

Tuổi Dần

21 ngày tới, người tuổi Dần có khoảng thời gian cực kỳ may mắn. Cục diện Dậu Thìn lâm Nhị hợp, sự nghiệp của con giáp này đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Người tuổi Dần nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Nếu có khó khăn cũng nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.

Về tình duyên, bạn sẽ tìm được cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc của riêng mình. Đừng quá khép kín hay ngần ngại thể hiện bản thân mình trước người ấy. Để thấu hiểu nhau hơn, cả hai bên cần bắt đầu học cách sẻ chia và bộc lộ đúng con người của mình. Dần dần, những căng thẳng ban đầu sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho sự thoải mái và thư giãn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.