Tử vi 2 ngày tới (6/8 - 7/8), Thần Tài ban phước, 3 con giáp cuối tuần an nhiên, may mắn trúng số tiền tỷ, lộc lá tưng bừng, sự nghiệp có bước tiến mới, vận trình suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 15:29

Cuối tuần này, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước, may mắn trúng số dễ như chơi, cuộc sống an nhiên, làm gì cũng thuận lợi vui vẻ.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ, đôi khi tỏ ra bảo thủ, bướng bỉnh. Tuy vậy, đa phần họ đều là người tốt, hay giúp đỡ mọi người nên nhận được rất nhiều sự yêu quý. 

Trong công việc, con giáp này có chí làm giàu rất cao, họ không thích an nhàn, an phận. Tuổi Tý giỏi thuyết phục người khác, có tầm nhìn xa trông rộng nên làm gì cũng có thể thành công.

Tử vi cho biết, 2 ngày cuối tuần này, tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều tin vui liên tiếp, cơ hội thăng chức trong công việc là vô cùng cao. Họ làm việc theo kịp tiến độ, đạt hiệu quả cao, có thể gặt hái thành công như mong đợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều thuận buồm xuôi gió, mang về thành quả.Khoảng thời gian cuối tuần, gia đình của họ hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Đây cũng là động lực để con giáp này phấn đấu sự nghiệp. 

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Tử vi cho biết, 2 ngày cuối tuần này, tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều tin vui liên tiếp, cơ hội thăng chức trong công việc là vô cùng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính.Tuy nhiên, khoản thời gian vừa qua diễn ra tương đối vất vả đối với họ. Cụ thể công việc của Sửu gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại. Lúc này, con giáp chớ nên nản lòng. Họ cần giữ vững tinh thần làm việc để sữa chữa những sai lầm.

Trong 2 ngày cuối tuần này, đường hậu vận tài lộc lẫn sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ tăng lên và rất dễ để có được những điều bất ngờ về sự giàu có khoảng thời gian cuối tuần. Quý nhân xuất hiện chỉ đường dẫn lối nên hoạt động tài chính có sự thăng tiến đáng kể, vận khí phất lên cao, tiền của chảy về tài khoản dồi dào. 

Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên làm việc quá sức lẫn ham công tiếc việc mà quên mất dành thời gian cho người thân của mình nhé. 

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Trong 2 ngày cuối tuần này, đường hậu vận tài lộc lẫn sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ tăng lên và rất dễ để có được những điều bất ngờ về sự giàu có khoảng thời gian cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa trong 2 ngày tới. Chưa hết nhờ có tinh thần đoàn kết, bạn và tập thể có thể hoàn thành các công việc khó khăn nhanh chóng vượt dự kiến. 

Cấp trên chắc hẳn sẽ rất hào phóng và dành cho con giáp phát tài 2 ngày cuối tuần cùng đồng nghiệp những khoản thưởng nóng khá hậu hĩnh. Chưa hết, chỉ cần Mão duy trì được tiến độ công việc tốt trong thời gian tới, việc lên chức hay tăng lương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. 

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có thể tranh thủ cơ hội để kí kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Trong khoảng thời gian này, họ có thể làm quen được với nhiều người có cùng chí hướng, đôi bên cùng bắt tay thì dễ thu về lợi nhuận lớn lao.

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Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa trong 2 ngày tới. Chưa hết nhờ có tinh thần đoàn kết, bạn và tập thể có thể hoàn thành các công việc khó khăn nhanh chóng vượt dự kiến - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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