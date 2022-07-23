Tử vi 2 ngày tới (25/7), đúng thứ Hai đầu tuần: Phật Tổ nâng đỡ, quý nhân chỉ lối, TOP 3 con giáp giàu sang chẳng ai sánh kịp, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 14:56

Bước sang thứ 2 đầu tuần tới (25/7), 3 con giáp may mắn được ơn trên nâng đỡ, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tiền tài thoải mái tiêu xài.

Tuổi Dần

Tử vi báo hiệu vận trình của người tuổi Dần lên cao phơi phới vào đúng ngày 25/7 (tức thứ Hai đầu tuần tới). Con giáp may mắn này được Phật Tổ che chở nên đường tài lộc vượng phát. Rất có khả năng con giáp này sẽ nhận được những khoản tiền bên ngoài thu nhập chính, đặc biệt là những ai làm nghề tay trái thì nguồn thu từ đó lại càng cao.

Tử vi 2 ngày tới (25/7), đúng thứ Hai đầu tuần: Phật Tổ nâng đỡ, quý nhân chỉ lối, TOP 3 con giáp giàu sang chẳng ai sánh kịp, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Dần cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. Tử vi cho thấy nếu Dần có thể làm tốt những điều đó thì chắc chắn sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Đường tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này nên nắm lấy hạnh phúc cho mình, đừng để mình bỏ lỡ cơ hội để yêu thương. Nếu tuổi Dần cảm thấy trái tim mình rung động thì hãy mạnh mẽ đối mặt với tình cảm của mình, chớ để lý trí ngăn cản.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, bắt đầu thứ Hai tuần tới (25/7), tuổi Ngọ sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đường tài lộc của tuổi Ngọ trong ngày đầu tuần tới vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay. 

Tử vi 2 ngày tới (25/7), đúng thứ Hai đầu tuần: Phật Tổ nâng đỡ, quý nhân chỉ lối, TOP 3 con giáp giàu sang chẳng ai sánh kịp, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có Thần Tài ban lộc nên tuổi Ngọ làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Tuổi Tuất

Có Tam Hợp che chở cho vận trình ngày thứ Hai đầu tuần tới (25/7) của tuổi Tuất, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Tử vi 2 ngày tới (25/7), đúng thứ Hai đầu tuần: Phật Tổ nâng đỡ, quý nhân chỉ lối, TOP 3 con giáp giàu sang chẳng ai sánh kịp, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong ngày thứ Hai đầu tuần tới (25/7), người tuổi Tuất có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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