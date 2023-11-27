Tử vi 2 ngày đầu tuần (27-28/11/2023), 3 con giáp phước lành vây quanh, tài lộc hanh thông, càng chăm chỉ càng giàu có

Người tuổi Tỵ được biết đến như một trong những con giáp thông minh và sắc bén nhất trong 12 con giáp. Họ sở hữu cái đầu sáng suốt và khả năng hiểu biết độc đáo, điều này giúp họ bước mạnh mẽ lên những bậc thang thành công.

Trong thời gian này dù có may mắn đến đâu, nếu không biết cách tận dụng, thì cơ hội có thể sẽ trôi qua. Người tuổi Tỵ cần nhớ rằng, để xây dựng một tương lai tươi sáng, họ cần có nền tảng vững chắc.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (27-28/11/2023), người tuổi Tý đón nhận may mắn cực lớn là chìa khóa mở ra nhiều thành tựu với tiền đề là họ luôn chăm chỉ. Đặc biệt sự chăm chỉ này không chỉ là "bùa hộ mệnh" cho người tuổi Tỵ thăng tiến trong công việc mà nó còn đưa đến cho người tuổi Tỵ nhiều cơ hội gặp được nửa kia của đời mình.

Con giáp tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách tương đối ổn định, từ nhỏ đã hiểu rõ nguyên tắc quan hệ giữa người với người và giao tiếp xã hội. Nhờ giỏi giao tiếp, quen biết nhiều, họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn, cũng có cơ hội trong việc cạnh tranh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày đầu tuần (27-28/11/2023), con giáp này có thể trở thành những chuyên gia với công việc tiến triển tốt đẹp, những người làm kinh doanh buôn bán sẽ có một năm thành công thu về lợi nhuận lớn với sự giúp đỡ của quý nhân. Những thử thách trong công việc sẽ tốt cho tuổi Mùi vì chúng đưa bạn thoát ra khỏi vỏ bọc và khám phá hết tiềm năng của mình.

Con giáp tuổi Hợi

Những người sinh năm Hợi là được hưởng phúc khí nhiều nhất trong 12 con giáp. Nói vậy không có nghĩa là người tuổi Hợi nào sinh ra cũng có cuộc sống thuận lợi mà trong cuộc đời họ sẽ có nhiều cơ hội bứt phá. Người tuổi Hợi dành phần lớn thời gian trong đời để lo lắng về chuyện tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày đầu tuần (27-28/11/2023), người tuổi Hợi tìm thấy cơ hội chứng tỏ năng lực, những nỗ lực của họ nên nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tài lộc dồi dào, tiền ào ào vào đầy tay, lộc lá rủng rỉnh khiến cuộc sống có bước chuyển mình mạnh mẽ.

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