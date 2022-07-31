Tử vi 2 ngày đầu tuần (1/8 - 2/8), Thần Tài bắt tay Quý Nhân, 3 con giáp này muốn vàng được vàng, cầu tiền được tiền, số mệnh dát vàng, một bước lên mây

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 16:28

Theo dự đoán tử vi 2 ngày đầu tuần (1/8 - 2/8), nhờ có sự hỗ trợ từ cả Thần Tài và Quý Nhân mà 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn, thành công trên mọi phương diện, tiền tài bay cao tận 9 tầng mây.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên thực sự đã có nhiều lúc con giáp này cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (1/8 - 2/8) cho thấy, người tuổi Thân sẽ có con đường tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Khỉ sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống con giáp may mắn này cũng sẽ sung túc đủ đầy.

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Tử vi 2 ngày đầu tuần (1/8 - 2/8) cho thấy, người tuổi Thân sẽ có con đường tài lộc dần khởi vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Ngọ làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài trong 2 ngày đầu tuần (1/8 - 2/8). Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Con giáp may mắn này hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn thôi. Tuổi Ngọ hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, bồi dưỡng tri thức, sẵn sàng thách thức hoàn cảnh, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới.

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Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Ngọ làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài trong 2 ngày đầu tuần (1/8 - 2/8) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Những người tuổi Mão làm ở vị trí lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể. Nhờ những yếu tốt này, tuổi Mão được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong 2 ngày đầu tuần (1/8 - 2/8). Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

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Tuổi Mão được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong 2 ngày đầu tuần (1/8 - 2/8) - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi 12 con giáp, Quý Nhân ban cho phước lành, 3 con giáp này sẽ có số mệnh bay co, tài lộc rực rỡ, giàu sang phú quý sau ngày mai, thứ Hai ngày 1/8/2022.

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