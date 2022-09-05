Tử vi 2 ngày đầu tuần (05-06/9/2022): 3 con giáp tiền về như thác đổ, chuẩn bị rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền

3 con giáp dưới đây may mắn hết phần thiên hạ.
- Tử vi 3 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp đỏ nhất được Thần Tài gọi tên 'tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vương giả'
- Tử vi tuần mới dự báo từ ngày 5/9 - 11/9/2022, 3 con giáp có tin vui bất ngờ, trúng số độc đắc, đại cát đại lợi, lắm của nhiều tiền, tha hồ gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể
Tuổi Tý
Người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong 2 ngày đầu tuần (05-06/9/2022). Con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.
Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tý. Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức.
Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn. Tuổi Tý có thể kí kết những hợp đồng mới, có giá trị lớn.
Tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong 2 ngày đầu tuần (05-06/9/2022). Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.
Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.
Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp thứ 10 trong 12 con giáp. Người tuổi này thường mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình.
Trong cuộc sống, họ rất nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Phần lớn con giáp này đều có nhiều bạn bè. Họ được giúp đỡ nhiệt tình trong công việc lẫn cuộc sống.
Trong 2 ngày đầu tuần (05-06/9/2022), con giáp tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, phúc khí vượng phát. NNgười tuổi này nhận được nhiều cơ hội làm ăn phát tài, mua được nhà, tậu được xe.
Những người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị. Mặt khác, những con giáp tuổi Dậu cũng có vận đào hoa vượng. Những người độc thân có nhiều người theo đuổi. Đồng thời, những người đã có đôi có cặp cũng có nhiều gian để ở bên nhau hơn trước.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.