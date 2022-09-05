Tử vi 2 ngày đầu tuần (05-06/9/2022): 3 con giáp tiền về như thác đổ, chuẩn bị rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền

Người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong 2 ngày đầu tuần (05-06/9/2022). Con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong 2 ngày đầu tuần (05-06/9/2022). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong 2 ngày đầu tuần (05-06/9/2022). Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp thứ 10 trong 12 con giáp. Người tuổi này thường mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình.

Trong cuộc sống, họ rất nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Phần lớn con giáp này đều có nhiều bạn bè. Họ được giúp đỡ nhiệt tình trong công việc lẫn cuộc sống.

Trong 2 ngày đầu tuần (05-06/9/2022), con giáp tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, phúc khí vượng phát. NNgười tuổi này nhận được nhiều cơ hội làm ăn phát tài, mua được nhà, tậu được xe.

Những người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị. Mặt khác, những con giáp tuổi Dậu cũng có vận đào hoa vượng. Những người độc thân có nhiều người theo đuổi. Đồng thời, những người đã có đôi có cặp cũng có nhiều gian để ở bên nhau hơn trước.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.