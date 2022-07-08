Tử vi 2 ngày cuối tuần (9/7 - 10/7), 'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp sắp tới được Thần Tài ban phước, cuộc sống lên hương thấy rõ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc rực rỡ, gặp nhiều may mắn

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 09:33

Tử vi 2 ngày cuối tuần, có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước, làm đâu cũng thấy thăng tiến, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình tương lai xán lạn.

Tuổi Mùi

Khoảng thời gian vừa qua đã được dự đoán là giai đoạn cực kỳ khó khăn khi những người tuổi Mùi liên tục gặp phải những chuyện không hay trong công việc và khiến cho bạn cảm thấy vận mệnh luôn trắc trở bởi bất kể bạn làm gì, cố gắng ra sao, mọi chuyện đều không thuận. Đó cũng có thể một phần là do người tuổi Mùi vốn mang bản tính hiền lành, sống tình cảm và hay nghĩ đến người khác. Bởi vậy nên bạn cảm giác chán nản, mong muốn vận may “mỉm cười” với mình.

Tuy nhiên, bạn không nên lo lắng quá bởi theo tử vi 12 con giáp, 2 ngày cuối tuần này tài vận của của con giáp này sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Cho dù bạn mới chỉ đang “nhen nhóm” lập kế hoạch hoặc đang trong quá trình “chốt” hợp đồng. Mọi thứ đều sẽ thuận lợi và suôn sẻ.

Chưa kể, bạn sẽ còn gặp nhiều cơ hội mới trong công việc sau chuỗi ngày làm việc chăm chỉ. Vì vậy, hãy cố gắng nắm thật chặt cơ hội mà Thần Tài ban cho, để có thể thăng tiến nhanh chóng trong tương lai. 

con giap 1
Tử vi 12 con giáp, 2 ngày cuối tuần này tài vận của của con giáp này sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Cho dù bạn mới chỉ đang “nhen nhóm” lập kế hoạch hoặc đang trong quá trình “chốt” hợp đồng. Mọi thứ đều sẽ thuận lợi và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn luôn được xem là mẫu người thẳng thắn, chất phác, khiêm tốn, trong sáng lương thiện, phân biệt rõ phải trái trắng đen, phán xét công minh. Đặc biệt, họ rất hào hiệp trượng nghĩa, thường hay giúp đỡ bạn bè mà không cần báo đáp.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này, những người tuổi Tuất làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực để đạt đến mục tiêu, nhìn nhận cuộc đời một cách lí trí. Họ hiểu rõ giá trị của tiền bạc và khó khăn như thế nào để có được, vì vậy con giáp này không lãng phí vì những thứ không đáng tiền. Vì vậy, mà thời gian này Tuất thường tiết kiệm được nhiều tiền hơn những người khác. Cách chi tiêu hợp lý cùng với nỗ lực phấn đấu giúp họ có được nhiều cơ hội làm giàu. Đặc biệt là trong phương diện kinh doanh, Tuất có được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên các dự án kinh doanh sinh lời, qua đó nhanh chóng có được tài sản dư giả, tận hưởng cuộc sống phú quý về sau.

con giap 2
Tử vi 2 ngày cuối tuần này, những người tuổi Tuất làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực để đạt đến mục tiêu, nhìn nhận cuộc đời một cách lí trí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, 2 ngày cuối tuần này người tuổi Dậu nhanh chóng gặt hái thành công bằng bản lĩnh và sự thông minh của mình. Dậu có thể tìm được nguồn thu phụ bên cạnh công việc chính. Cụ thể các dự án kinh doanh đang gặp bất lợi thì nay với sự giúp đỡ của cao nhân đắc đạo, con giáp này không chỉ thu về số tiền khủng mà còn giúp bản mệnh không phải quá lo lắng về chuyện tài chính.  

Người tuổi Dậu sẽ nhanh chóng tìm được mối duyên tốt lành, cá tính mạnh mẽ chính là điểm thu hút đặc biệt của bản mệnh. 

con giap 3
Theo tử vi 12 con giáp, 2 ngày cuối tuần này người tuổi Dậu nhanh chóng gặt hái thành công bằng bản lĩnh và sự thông minh của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo,chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 'thuận buồm xuôi gió', 3 con giáp vượt khó, thoát khổ thành công, chuẩn bị hầu bao hốt bạc, sự nghiệp có sự thăng tiến, cuộc sống giàu sang, phú quý

Qua đêm nay, 'thuận buồm xuôi gió', 3 con giáp vượt khó, thoát khổ thành công, chuẩn bị hầu bao hốt bạc, sự nghiệp có sự thăng tiến, cuộc sống giàu sang, phú quý

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay có tới 3 con giáp may mắn vượt khó, thoát khổ thành công, tiền vào nhiều vô kể, sự nghiệp tình duyên cùng lúc có đủ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi tháng 7 Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 18 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt