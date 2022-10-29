Tử vi 2 ngày cuối tuần (29/10 - 30/10): "phú quý do Trời", 3 con giáp được Ngọc Hoàng "chọn mặt gửi vàng", tiền về chật két, trúng số dễ như chơi, giàu sang là chuyện nhỏ, may mắn khởi sắc, vận trình thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 05:46

2 ngày cuối tuần là lúc vận trình 3 con giáp sau bay cao như diều gặp gió lớn, mọi sự vẹn toàn, trăm bề mỹ mãn người người ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn là người hiền lành, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Trong cuộc sống này, tuổi Sửu cũng biết tận dụng ưu điểm của bản thân để có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp và cuộc sống.

2 ngày cuối tuần này, tuổi Sửu là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, nhờ có thái độ sống tốt mà tài vận và tình cảm đều có nhiều chuyển biến tích cực. Cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước lên tầm cao mới, nếu như không giàu có như mong đợi thì cũng vẹn toàn mọi thứ, khó khăn cũng được giải quyết, thậm chí có người giàu có không ai sánh bằng, sự nghiệp rất suôn sẻ và thuận lợi, nếu thể hiện và phát huy thế mạnh của bản thân đúng lúc đúng thời điểm thì mọi thứ sẽ viên mãn, muốn làm gì cũng sẽ thăng hoa.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29/10 - 30/10): 'phú quý do Trời', 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chọn mặt gửi vàng', tiền về chật két, trúng số dễ như chơi, giàu sang là chuyện nhỏ, may mắn khởi sắc, vận trình thăng hoa - Ảnh 1
2 ngày cuối tuần này, tuổi Sửu là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, nhờ có thái độ sống tốt mà tài vận và tình cảm đều có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn có số mệnh của Rồng, bất kể cuộc sống khó khăn thế nào, họ cũng sẽ vượt qua được tất cả nhờ bản lĩnh của mình. Tuổi Thìn có tính cách kiên định, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và có trách nhiệm với những gì mình lựa chọn. Đa số những người tuổi Thìn đều có được sự nghiệp thành công khi còn trẻ, họ luôn khiến người ta ngưỡng mộ vì câu nói "tuổi trẻ tài cao".

Tử vi học có nói, trong 2 ngày cuối tuần, cuộc sống tuổi Thìn sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ theo hướng tích cực. Cụ thể, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, Thần Tài và quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp đỡ những khó khăn đang tồn đọng. Đặc biệt, tuổi Thìn sẽ có cơ hội đổi đời bất ngờ, nếu biết nắm bắt thì những ngày tháng sau này chỉ cần tận hưởng vinh hoa phú quý.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29/10 - 30/10): 'phú quý do Trời', 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chọn mặt gửi vàng', tiền về chật két, trúng số dễ như chơi, giàu sang là chuyện nhỏ, may mắn khởi sắc, vận trình thăng hoa - Ảnh 2
Đa số những người tuổi Thìn đều có được sự nghiệp thành công khi còn trẻ, họ luôn khiến người ta ngưỡng mộ vì câu nói "tuổi trẻ tài cao". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người sống tình cảm, hiền lành và luôn chan hòa với tất cả mọi người. Trong cuộc sống, tuổi Mão không quá tham vọng nhưng họ lại được trời ban nhiều phúc đức, làm gì cũng có quý nhân phù trợ nên chẳng may gặp khó khăn cũng vượt qua ngoạn mục. 

Tử vi học có nói, 2 ngày này, người tuổi Mão sẽ có cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mão sẽ được quý nhân và Thần Tài chiếu cố nồng hậu, sự nghiệp không chỉ có những bước tiến vượt bậc mà còn kéo theo tài vận dồi dào. Đặc biệt, đối với những người làm công ăn lương sẽ có khả năng thăng tiến, nắm bắt cơ hội thể hiện năng lực và phấn đấu hơn nữa thì sẽ tạo được thành tựu rực rỡ, tương lai xán lạn. Mọi cơ hội tốt sẽ xuất hiện từ lúc này, vì vậy tuổi Mão cần bình tĩnh nắm bắt để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc, nếu không thể trở thành đại gia thì cũng dư dả tiền bạc sống thoải mái.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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