Tử vi 2 ngày cuối tuần (26 - 27/11), 3 con giáp như Thần Tài hạ thế, được dự báo trúng số độc đắc, tiền đếm mỏi tay, phất lên giàu sụ, ‘hốt vàng hốt bạc’, cả họ được nhờ

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 15:50

Tử vi 2 ngày cuối tuần (26 - 27/11), 3 con giáp may mắn hơn người, sớm muộn cũng gặt hái thành công, đem may mắn cho gia đình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão khá vượng.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (26 - 27/11), con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (26 - 27/11), 3 con giáp như Thần Tài hạ thế, được dự báo trúng số độc đắc, tiền đếm mỏi tay, phất lên giàu sụ, ‘hốt vàng hốt bạc’, cả họ được nhờ - Ảnh 1
Tử vi 2 ngày cuối tuần (26 - 27/11), con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Ảnh minh họa: Internet

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, những người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy, họ không chấp nhận phải đối mặt với cuộc sống khó khăn trắc trở. Trong cuộc sống, mỗi khi gặp vấn đề, tuổi Tý sẽ ra sức tìm cách giải quyết, tìm cách thay đổi mọi thứ để cuộc sống thoải mái hơn, họ sống tự lập, kiên cường và tự quán xuyến tất cả. Người tuổi Tý mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ, nhờ vậy mà họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (26 - 27/11), những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều điều vui vẻ. Những ngày đầu tuần công việc tuổi Tý có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (26 - 27/11), 3 con giáp như Thần Tài hạ thế, được dự báo trúng số độc đắc, tiền đếm mỏi tay, phất lên giàu sụ, ‘hốt vàng hốt bạc’, cả họ được nhờ - Ảnh 2
Tử vi 2 ngày cuối tuần (26 - 27/11), những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều điều vui vẻ. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vào giữa tuần tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tự nguyện gíúp đỡ, tạo điều kiện cho tuổi Tý phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào không ngừng. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Tý cần phải nỗ lực nắm bắt thời cơ, có khi đổi đời lúc nào không hay.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc.

Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp tuổi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (26 - 27/11) con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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