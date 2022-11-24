Tử vi ngày 25 - 28/11/2022, khốn khó qua rồi, 3 con giáp ‘gặt bão’ tài lộc, tiền tài vụt sáng như pháo hoa, may mắn không kịp cản, từ nay có nhà sang xe xịn, đại phú đại quý

Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua.

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, họ có thế vận cực kỳ đẹp. Tử vi ngày 25 - 28/11/2022 cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Hỏa sinh Thổ cho thấy tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân không còn rơi vào cảnh sầu não vì thiếu tiền, bởi vì con giáp này may mắn, sắp tới sẽ được sở hữu tất cả những gì mà mình muốn.

Người tuổi Thân cũng là những người có lòng nghi kỵ rất lớn, là người cảnh giác và thận trọng. Nếu trong kinh doanh không may bị tổn thất, họ sẽ nhanh chóng khôi phục được trạng thái bình thường, đặc biệt là những người sinh vào tháng 11 âm lịch, sự nghiệp sẽ rất ổn định, được hưởng phúc bền lâu.

Người tuổi Thân không còn rơi vào cảnh sầu não vì thiếu tiền, bởi vì con giáp này may mắn, sắp tới sẽ được sở hữu tất cả những gì mà mình muốn. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có vận quý nhân nên các bạn sẽ gặp thuận lợi trong việc gây dựng sự nghiệp của mình, con giáp này đa phần đều là những người có nhiều cơ hội sở hữu công danh và quyền lực, được đám đông phục tùng và kính nể.

Tuổi Thìn

Trời sinh người tuổi Thìn vốn thông minh, tài giỏi, biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà người tuổi Thìn ngày càng thành công và giàu có.

Thời vận của tuổi Thìn may mắn tử vi ngày 25 - 28/11/2022. Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Thìn sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm