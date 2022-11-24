Tử vi cho biết, tuổi Ngọ sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Tử vi ngày 2/11 âm lịch, tuổi Ngọ như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với tháng 10, công việc tới tay còn hỏng, tháng 11 âm lịch này, đặc biệt là tuần đầu tiên, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách kiên định, mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, trắc trở để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn vạn người mê. Người tuổi Dần vốn tham vọng, họ luôn biết tạo thử thách cho bản thân với mong muốn tích lũy được nhiều kinh nghiệm, để có thể chống chọi với sóng gió cuộc đời.

Tử vi ngày 2/11 âm lịch, những người tuổi Dần nắm giữ một khả năng thiên bẩm về quản lý tài chính, con giáp này có thể cân đối hài hòa giữa chi và tiêu nên kể cả khi gặp khó khăn họ ít khi rơi vào tình trạng "cháy túi". Ngoài ra tuổi Dần vốn thông minh, tài giỏi, vì vậy họ hoàn toàn biết nắm bắt cơ hội tốt nhất để thăng tiến và làm giàu. Tuổi Dần nếu không phải là người có chức có quyền trong xã hội thì cũng là đại phú gia, tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, muốn gì có đó.

Tử vi ngày 2/11 âm lịch, những người tuổi Dần nắm giữ một khả năng thiên bẩm về quản lý tài chính, con giáp này có thể cân đối hài hòa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 2/11 âm lịch, Tuất sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những Tuất như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Tuất lên như diều gặp gió.

Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Tuất cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông.

Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Tuất có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm