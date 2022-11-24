Tử vi mùng 1 đầu tháng (1/11 âm lịch), mừng 3 con giáp lộc tràn như vũ bão, ôm tiền tỷ trúng số, vận mệnh ‘gấm hoa’, tiền tài sung túc, gia đạo hưởng phúc, ước gì cũng có

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 08:59

Mùng 1 đầu tháng (1/11 âm lịch), mừng 3 con giáp sau đây có của cải, tiền tài vào nhà.

Tuổi Ngọ

Đa số những người tuổi Ngọ đều thông minh và đảm đang. Công việc của bản mệnh khá suôn sẻ. Trong cuộc sống họ luôn giữ thái độ tích cực và không để bị mất tinh thần chiến đấu. Dù trải qua thăng trầm cũng không thể làm Ngọ lùi bước. Con giáp này luôn khao khát có một cuộc sống tốt đẹp.

Tử vi mùng 1 đầu tháng (1/11 âm lịch) tài vận của người tuổi Ngọ tiếp tục tăng cao. Những chuyện vui liên tiếp đến với Ngọ, sự nghiệp ngày càng phát triển. Khó khăn đã ở thì quá khứ, giờ là lúc những điều tốt đẹp sẽ tới.

Tử vi mùng 1 đầu tháng (1/11 âm lịch), mừng 3 con giáp lộc tràn như vũ bão, ôm tiền tỷ trúng số, vận mệnh ‘gấm hoa’, tiền tài sung túc, gia đạo hưởng phúc, ước gì cũng có - Ảnh 1
Tử vi mùng 1 đầu tháng (1/11 âm lịch) tài vận của người tuổi Ngọ tiếp tục tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Nếu như Ngọ nỗ lực vươn lên thì cuộc sống sẽ không bao giờ nghèo khó. Nhà cửa đuề huề, con giáp này càng làm càng phát tài.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Mùng 1 đầu tháng (1/11 âm lịch), con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Tử vi mùng 1 đầu tháng (1/11 âm lịch), mừng 3 con giáp lộc tràn như vũ bão, ôm tiền tỷ trúng số, vận mệnh ‘gấm hoa’, tiền tài sung túc, gia đạo hưởng phúc, ước gì cũng có - Ảnh 2
Mùng 1 đầu tháng (1/11 âm lịch), con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Ảnh minh họa: Internet

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu khà trầm lặng, ít nói. Con giáp này có năng lực, lại cần cù chịu khó nên có thể thành công. Vốn dĩ với đầu óc nhạy bén, người tuổi này tìm ra nhiều cơ hội để thăng tiến. Người tuổi này có phúc khí nên sẽ sớm được quý nhân nâng đỡ.

Tử vi mùng 1 đầu tháng (1/11 âm lịch), người tuổi Sửu có tài vận dồi dào. Họ gặp được quý nhân, được người tốt giúp đỡ trong cuộc sống cũng như công việc. Những người làm kinh doanh sẽ gặp được bạn làm ăn có uy tín, các thương vụ thu về nhiều thành quả.

Những người làm công ăn lương cũng có tài lộc dồi dào, được cấp trên nâng đỡ. Người tuổi này nên tập trung toàn bộ sức lực để kiếm tiền. Chỉ cần nỗ lực hết sức mình, họ có thể kiếm được khoản thu nhập lớn hơn nhiều so với trước đây.

Được Trời phú cho sức khỏe dồi dào, họ làm việc không ngừng nghỉ, nguồn thu tăng lên nhanh chóng. Người tuổi này mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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