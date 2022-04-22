Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), Tài Tinh mở rộng hầu bao, 3 con giáp này may mắn hứng lộc trời, công danh sự nghiệp rộng mở, danh lợi hoàn mỹ, tiền của đề huề

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 09:44

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), nhờ có sự hậu thuẫn từ Tài Tinh mà 3 con giáp này ăn nên làm ra, "đào" được mỏ vàng, tài chính hanh thông, công danh sự nghiệp rộng mở, tiền của xum xuê, may mắn bát ngát.

Tuổi Mão

Vốn bản tính linh động, luôn biết cách nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão đã sớm gặp cơ duyên tốt đẹp trong 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4). Khi qua năm 2021, nếu bạn không bỏ lỡ cơ hội thì hứa hẹn rằng công việc sẽ phát đạt, đời sống sung túc, đủ đầy và không còn phải bận lòng vì ít tiền nữa.

Không những thế, những con giáp may mắn tuổi Mão còn “đẹp” luôn cả vận đào hoa, vận may bất ngờ ập tới. Với ai đang độc thân, nếu muốn tìm “người ấy” thì hãy can đảm, “mặt dày” lên một xíu và nhanh chóng theo đuổi, ắt sẽ có hồi đáp.

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Người tuổi Mão đã sớm gặp cơ duyên tốt đẹp trong 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, nhiệt tình chân thành với mọi người nhưng lại rất có nguyên tắc khi làm việc. Mặc dù khi còn trẻ vận sự nghiệp, tài vận của con giáp này khá gập ghềnh nhưng lại mang đến nhiều bài học kinh nghiệm đắt giá.

Trong 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), vừa có cát tinh nhập mệnh mang lại vận may cát tường, lại vừa tích lũy được nhưng bài học quý báu nên người tuổi Sửu càng làm càng hanh thông. Con giáp này càng kiếm càng ra nhiều tiền, nhanh chóng trở thành đại gia lắm tiền nhiều của với một gia đình hạnh phúc, ấm êm.

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Trong 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), tuổi Sửu có cát tinh nhập mệnh mang lại vận may cát tường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4) cho hay, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp, thậm chí giai đoạn này có thể đổi đời đến không ngờ. Đây cũng là thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa, tuổi Thìn chỉ cần phát huy hết thế mạnh vốn có thì sẽ đổi đời.

Trong giai đoạn này, người tuổi Thìn không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Cũng nhờ vậy mà người tuổi Thìn sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận ngày càng dồi dào, cuộc sống thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4) cho hay, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 23/4, Thiên Tài soi sáng, 3 con giáp này tìm được con đường vượng phát công danh, sự nghiệp vang danh thiên hạ, tiền tài, vận may nhiều vô số kể

Bước qua ngày 23/4, Thiên Tài soi sáng, 3 con giáp này tìm được con đường vượng phát công danh, sự nghiệp vang danh thiên hạ, tiền tài, vận may nhiều vô số kể

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ có sự trợ giúp từ Thiên Tài, 3 con giáp này phát triển đặc biệt đường công danh sự nghiệp, tài lộc rực sáng ngoài mong đợi, danh lợi song toàn, hỷ sự tràn trề, may mắn vô biên khi bước qua ngày 23/4.

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