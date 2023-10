Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), Tài Tinh mở rộng hầu bao, 3 con giáp này may mắn hứng lộc trời, công danh sự nghiệp rộng mở, danh lợi hoàn mỹ, tiền của đề huề

Tuổi Mão

Vốn bản tính linh động, luôn biết cách nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão đã sớm gặp cơ duyên tốt đẹp trong 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4). Khi qua năm 2021, nếu bạn không bỏ lỡ cơ hội thì hứa hẹn rằng công việc sẽ phát đạt, đời sống sung túc, đủ đầy và không còn phải bận lòng vì ít tiền nữa.

Không những thế, những con giáp may mắn tuổi Mão còn “đẹp” luôn cả vận đào hoa, vận may bất ngờ ập tới. Với ai đang độc thân, nếu muốn tìm “người ấy” thì hãy can đảm, “mặt dày” lên một xíu và nhanh chóng theo đuổi, ắt sẽ có hồi đáp.