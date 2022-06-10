Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 11 - 12/6 ): TOP con giáp nghỉ ở nhà cũng phúc lộc dồi dào, vận khí lên hương, tiền tài chất thành núi, mua nhà sắm xe, rủng rỉnh tiêu xài, ai khổ mặc ai

Tâm linh - Tử vi 10/06/2022 14:22

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần, những con giáp này nghỉ ở nhà cũng phúc khí đủ đầy, vận may ập đến, tiền chất như núi, ai khổ mặc ai.

Tuổi Thìn

Bạn là một trong những cái tên con giáp may mắn cuối tuần này, người tuổi Thìn được dự báo gặp nhiều tin tích cực về phương diện công danh và tài lộc. Dường như mọi việc đều đang phát triển theo hướng mà con giáp này đang mong chờ.

Bản mệnh tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp.

Thời điểm này, bạn cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi có được thành công nhờ vào chính năng lực của mình. Chính điều đó đã tạo ra động lực vô cùng lớn để bạn thêm nỗ lực hơn, bản thân con giáp này cũng không phải người dễ dàng hài lòng khi đạt được điều gì đó.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 11 - 12/6 ): TOP con giáp nghỉ ở nhà cũng phúc lộc dồi dào, vận khí lên hương, tiền tài chất thành núi, mua nhà sắm xe, rủng rỉnh tiêu xài, ai khổ mặc ai - Ảnh 1
Bản mệnh tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày cuối tuần này, những người tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần để gặp được nhiều điều vui vẻ. Đây là khoảng thời gian bạn có thể gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, mọi chuyện sẽ rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ với bạn.

Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ đón nhận khá nhiều tin vui, các kế hoạch buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, vì thế mà lợi nhuận trong ngày cũng tăng lên gấp bội.

Những gì bạn đạt được trong hôm nay không chỉ đến từ may mắn mà quan trọng hơn là năng lực làm việc của bản mệnh luôn vững vàng. Bạn nắm vững chuyên môn nên có lợi thế cạnh tranh. Bạn không đạt được thành công dễ dàng nhưng từ từ leo lên vị trí cao bằng chính năng lực của mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 11 - 12/6 ): TOP con giáp nghỉ ở nhà cũng phúc lộc dồi dào, vận khí lên hương, tiền tài chất thành núi, mua nhà sắm xe, rủng rỉnh tiêu xài, ai khổ mặc ai - Ảnh 2
Trong 2 ngày cuối tuần này, những người tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần để gặp được nhiều điều vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thực Thần xuất hiện, nhất là người làm kinh doanh thì càng thêm thuận lợi. Hàng hóa tiêu thụ khá nhanh, bạn cũng yên tâm phần nào. Ngày này Tài thần nằm ở hướng Tây Bắc, đây là hướng có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương, dễ phát tài phát lộc.

Cuối tuần này, vận quý nhân của người tuổi Mão khá vượng, giúp mọi việc trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn trước rất nhiều. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình.

Bạn cũng có thêm sự hăng hái và nhiệt tình để giải quyết công việc một cách hiệu quả hơn. Mọi thứ nếu duy trì được phong độ như hiện tại, bạn chắc chắn có thể tiến xa hơn nữa.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 11 - 12/6 ): TOP con giáp nghỉ ở nhà cũng phúc lộc dồi dào, vận khí lên hương, tiền tài chất thành núi, mua nhà sắm xe, rủng rỉnh tiêu xài, ai khổ mặc ai - Ảnh 3
Cuối tuần này, vận quý nhân của người tuổi Mão khá vượng, giúp mọi việc trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 38 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 28 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 28 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10