Tử vi 2 ngày cuối cùng tháng 7 (30-31/7/2022): 3 con giáp chuẩn bị đón “tứ hỷ”: Tình duyên đỏ thắm, tài lộc đổ đầy, gia đạo thuận hòa, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 19:08

3 con giáp này hãy chuẩn bị đón nhận tứ hỷ mà cuộc sống ban tặng.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thông minh, tài giỏi nhưng không gặp được thời nên vẫn chưa thể tạo dựng được cơ ngơi.

Đa số những người tuổi Mão đều thành công khi còn trẻ, nhưng đến một thời điểm không được các vị thần may mắn đãi ngộ nên họ khá chênh vênh.

Tuổi Mão là người sống tình cảm, nên bất kể gặp phải khó khăn, thử thách đều có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, thậm chí tạo điều kiện để đổi vận.

Tử vi 2 ngày cuối cùng tháng 7 (30-31/7/2022), vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng. Cụ thể, bước qua ngày 30/7 thì cũng là lúc vận hạn tuổi Mão kết thúc, mọi chuyện may mắn sẽ đến cùng một lúc.

Từ ngày 31/7 trở đi, tuổi Mão chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru, suôn sẻ.

Nếu may mắn, từ giữa năm trở đi tuổi Mão không những ngày càng giàu mà sự nghiệp lại càng thăng hoa rực rỡ.

Tử vi 2 ngày cuối cùng tháng 7 (30-31/7/2022): 3 con giáp chuẩn bị đón “tứ hỷ”: Tình duyên đỏ thắm, tài lộc đổ đầy, gia đạo thuận hòa, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Từ ngày 31/7 trở đi, tuổi Mão chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có tính cách mạnh mẽ, ý chí kiên cường và luôn kiên định với những sự lựa chọn của chính mình. Người tuổi Dần vốn tham vọng, luôn biết nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc sống.

Đa số tuổi Dần không quản ngại khó khăn, thử thách, những lúc vấp phải thất bại họ tử nhủ rằng đó là bài học kinh nghiệm giúp bản thân phát triển trong tương lai, nhờ vậy mà sau nhiều đổ vỡ, họ đã gặt hái được thành công cho chính mình.

Tử vi 2 ngày cuối cùng tháng 7 (30-31/7/2022) đầy hy vọng đối với những người tuổi Dần. Từ sự nghiệp, tiền tài đến cuộc sống xung quanh, mọi thứ đều có thần may mắn chiếu cố, giúp tuổi Dần vượt qua trơn tru, thuận lợi.

Cụ thể, bước qua 30/7, mọi vận hạn đều kết thúc, thay vào đó là những cơ hội tốt đang chờ đón phía trước.

Tuổi Dần chỉ việc đi đến và nắm bắt, cuộc đời có khả năng thay đổi vào cuối năm nay. Người tuổi Dần luôn tìm kiếm sự vinh hoa phú quý và cuối cùng họ sẽ đạt được nhờ sự bản lĩnh của mình.

Tuổi Mùi

Cũng giống như tuổi Dần, số điểm thành công của người tuổi Mùi được đánh giá là 7/10 trong ngày 30/7. Người tuổi Mùi sẽ có một khởi đầu vô cùng dễ chịu cho cả một năm được cho là đem lại nhiều tài lộc phú quý cho họ.

Theo các chuyên gia tử vi, đã đến lúc tuổi Mùi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Để tận dụng tốt nhất nguồn năng lượng mới dồi dào này, họ nên tránh xa các yếu tố gây stress cho họ, nhằm sẵn sàng một tâm thế vui tươi, khỏe mạnh để đạt được thành công nhiều nhất có thể.

Bên cạnh đó, đừng bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ, những điều viển vông xa vời mà bạn luôn ấp ủ. Hãy tập trung cho những gì thiết thực và thực tế nhất, tin vào khả năng của mình, luôn tỉnh táo là thần tài sẽ tự tìm đến gõ cửa nhà bạn đó.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi mùi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc