Tử vi 19 ngày tới (8/7 - 26/7): Xin chúc mừng 3 con giáp tỏa sáng trên đại lộ công danh, đại phú đại quý, tiền tài đổ về đầy túi, giàu sang thịnh vượng không ai bằng

Tuổi Mùi luôn được Thần may mắn chiếu cố nên cuộc sống vẫn đủ đầy, bình yên, quý nhân phù trợ luôn ở bên cạnh.

Có thể nói trong số 12 con giáp, có lẽ con giáp tuổi Mùi là con giáp thích tiền, yêu tiền và tham tiền số 1. Họ có thể làm bất cứ công việc gì, bất chấp tất cả chỉ để làm ra tiền.

Tử vi 19 ngày tới cho biết, những mối quan hệ tốt đẹp trước đây mà tuổi Mùi đã tạo dựng được sẽ mang đến cơ hội mới cho con giáp này, có thể tạo bước đột phá trong cuộc sống cũng như công việc, mang đến sự sung túc hơn về tài chính, có vị trí tốt hơn ở nơi làm việc.

Trong vòng 19 ngày tới, người tuổi Mùi sẽ gặp may mắn về tiền bạc, con giáp này có thể có vận may đỏ đen hoặc bốc thăm trúng thưởng ngoài mong đợi. Ngoài ra người tuổi Mùi cũng sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn với những khoản tiền thưởng không nhỏ. Thế nên hãy tận dụng tốt cơ hội trong 19 ngày tới tuổi Mùi nhé.

Tuổi Sửu

Sửu đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Con giáp này thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 19 ngày tới, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh. Con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Trong thời gian tới, Sửu sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành.

Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn. Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.

Thậm chí nhiều người nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc, có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới…

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Trong 19 ngày tới đây chính là khoảng thời gian thăng hoa của những người tuổi Mão. Đây là giai đoạn mà những chú Mèo sẽ được quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ, chẳng may gặp khó khăn cũng không sao vì được nhiều người giúp đỡ, mọi việc đều phát triển theo chiều hướng tốt, có tin vui.

Từ giai đoạn này trở đi, thu nhập và tiền bạc Mão cũng tăng lên đáng kể. Người tuổi Mão vốn là những người thông minh, luôn khao khát để có được cuộc sống thượng lưu, vì vậy khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt để tuổi Mão thay đổi cục diện, trong tay không thiếu tiền bạc, được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình, sắp tới không giàu đời không nể.

Không những được quý nhân phù trợ mà còn có đại phú đại quý nối tiếp nhau, tiền bạc rủng rỉnh đến với tuổi Mão

Từ đây, tự nhiên tâm trạng của Mão trở nên phấn chấn, sự nghiệp phát triển theo đường hướng tốt. Với những người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm