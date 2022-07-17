Tử vi 15 ngày tới, thiên thời địa lợi, vận trình hanh thông, 3 con giáp gánh lộc về nhà, tha hồ hưởng phước, chức tước thăng cao, đón nhận nhiều tin vui tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 20:33

Tử vi 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn tha hồ hưởng phước, tài lộc dư dả, tận hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới vận trình hanh thông, sự nghiệp suôn sẻ. Công việc của con giáp may mắn tiến triển tốt đẹp, các khoản thu nhập cũng vì thế mà tăng cao rất nhiều. Đây cũng là thời gian thuận lợi để con giáp xuất tiền làm việc lớn, mua bán đất đai nhà cửa. Khi thực hiện các giao dịch tài chính, bạn hãy nhớ đọc kĩ các điều khoản rồi hãy kí, sẽ hạn chế được rắc rối không đáng có cho mình.

Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc. Mùi và nửa kia luôn yêu thương và dành tình cảm đặc biệt cho đối phương. Hạnh phúc lâu bền của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới vận trình hanh thông, sự nghiệp suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 15 ngày tới phước lộc dồi dào, làm ăn dư dả. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính do đó con giáp này nên tập trung vào công việc của mình trước khi lấn sân sang các lĩnh vực tay trái để tích lũy kinh nghiệm, chờ đợi thời cơ. Ngoài ra, trong thời gian này, con giáp có thể gặp được những người có chung chí hướng mà nếu có thể cùng nhau hợp tác làm ăn có thể gây được tiếng vang lớn trong tương lai.

 

Chuyện tình cảm suôn sẻ, người độc thân muốn có được hạnh phúc thì cần nhiều dũng khí hơn để bày tỏ tình cảm với người mình thích, bởi không biết chừng người ấy cũng có cùng suy nghĩ với bạn.

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Người tuổi Tỵ trong 15 ngày tới phước lộc dồi dào, làm ăn dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 15 ngày tới cát khí hanh thông, công danh phát đạt. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên của con giáp trở nên tốt đẹp hơn. Chính điều đó đã giúp những vấn đề liên quan đến hiểu lầm trong công việc của bạn dần được xóa bỏ. Mọi kế hoạch cũng từ đây được tiến triển suôn sẻ hơn dự định ban đầu.

Thời gian này có thể nói là ngày “thiên thời địa lợi nhân hòa”, bạn đang có mọi thứ trong tay để theo đuổi các mục tiêu sự nghiệp của bản thân. Vì thế, thay vì chờ đợi hay lưỡng lự, bạn hãy thực sự bắt tay vào thực hiện những gì đang có ý định làm trước đây.

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Người tuổi Hợi trong 15 ngày tới cát khí hanh thông, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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