Tử vi 14 ngày tới, điềm xấu qua đi, trời quang mây tạnh, 3 con giáp tiền trải đầy nhà, vận trình rực rỡ, sự nghiệp lên hương, tha hồ tận hưởng vinh quang, may mắn

Tâm linh - Tử vi 19/05/2022 11:30

Tử vi 14 ngày tớ, 3 con giáp may mắn thu hút tài lộc, công danh thăng hoa, vận trình tỏa sáng, tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 14 ngày tới tiền bạc rủng rỉnh, vận khí hanh thông. Những công việc có sự tham gia của con giáp đều thành công mang đến nguồn thu nhập to lớn, con giáp nhận được sự chú ý, ngưỡng mộ từ nhiều người. Hãy phát huy điều này nhiều hơn nữa. 

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều bước tiến lớn. Con giáp độc thân tìm thấy đối tượng có sự đồng điệu về tâm hồn. Người đã lập gia đình có được hạnh phúc viên mãn.

con giap may man 1
Người tuổi Dậu trong 14 ngày tới tiền bạc rủng rỉnh, vận khí hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 14 ngày tới, người tuổi Mùi đón nhận những tin vui bất ngờ. Chuyện làm ăn kinh doanh rất có lộc, con giáp không mệt nhọc mà vẫn thu được lợi nhuận cao, đối tác cũng đáng tin cậy nên vận trình khá trọn vẹn. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, bản mệnh thăng tiến không ngừng, thuận lợi vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn êm đẹp. Bạn và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận dụng thời gian này để vun đắp thêm tình cảm cho đôi bên.

con giap may man 2
Trong 14 ngày tới, người tuổi Mùi đón nhận những tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ trong 14 ngày tới sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi. Mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp tốt đẹp đem lại cho người tuổi này nhiều sự giúp đỡ cần thiết trong quá trình xử lý công việc. Con giáp may mắn này được dự đoán là sẽ có sự trở mình ngoạn mục trong tương lai.

Sức khỏe của bạn hôm nay rất tốt. Tuy nhiên, bạn cũng nên siêng năng tập luyện, tuân thủ chế độ ăn uống khoa học để thanh lọc cơ thể, ngày càng khỏe mạnh.

con giap may man 3
Công việc của người tuổi Tỵ trong 14 ngày tới sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 18 ngày tới, rơi trúng kho vàng, vận trình rực rỡ, 3 con giáp tiền trải đầy nhà, công danh phát đạt, mọi sự hanh thông, làm gì cũng may mắn, thuận lợi

Tử vi 18 ngày tới, rơi trúng kho vàng, vận trình rực rỡ, 3 con giáp tiền trải đầy nhà, công danh phát đạt, mọi sự hanh thông, làm gì cũng may mắn, thuận lợi

Tử vi 18 ngày tới, 3 con giáp may mắn tiền tài hanh thông, công danh phát đạt. Bản mệnh liên tiếp đón nhận tin vui do quý nhân mang lại.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 14 ngày tới tử vi cuối tháng 5 đầu tháng 6 Tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 1 giờ 16 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm