Tử vi 12h trưa (31/8) cho biết những con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên dưới đây, chuẩn bị đón tài lộc tưng bừng, thay cơ đổi vận, rủng rỉnh không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 07:33

Tử vi 12h trưa nay (31/8) cho biết đây là thời điểm những ngày tháng sắp hoàng kim, vượng phát của những con giáp dưới đây.

Tuổi Tý

Tử vi 12h trưa nay (31/8) cho biết tuổi Tý được Chính Tài nâng đỡ nên đón nhận rất nhiều vận may và cơ hội kiếm tiền. Con giáp này có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình. Bản mệnh nếu làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình.

Người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy vô cùng. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo, khách hàng tin tưởng nhờ uy tín sẵn có nên bản mệnh không cần phải quá vất vả vẫn thu được nguồn lợi dồi dào.

Ngày Thủy khí vượng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của những chú Chuột, nhất là chức năng thận. Bản mệnh cần chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như nghỉ ngơi sao cho hợp lý, tránh để công việc và áp lực ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Tử vi 12h trưa (31/8) cho biết những con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên dưới đây, chuẩn bị đón tài lộc tưng bừng, thay cơ đổi vận, rủng rỉnh không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay Tam Hợp nâng đỡ nên con giáp tuổi Thìn có một ngày tuyệt vời cho những cảm xúc mới mẻ, ngọt ngào cho đời sống tình cảm. Hãy đón đợi một làn sóng mới của những điều lãng mạn, thú vị mà ai đó dành cho bạn nhé. Hãy dẹp bỏ những nghi ngờ để tận hưởng những niềm vui mà bạn đang có một cách trọn vẹn nhất.

Thiên Quan dự báo cho người tuổi Thìn biết rằng, nếu bạn cảm thấy một ý tưởng nào đó không còn thích hợp để có thể triển khai thì đừng "cố đấm ăn xôi" để làm gì. Bạn có quyền chọn lựa cho mình một hướng đi khác thích hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại, thay vì gò ép chính bạn.

Tử vi 12h trưa (31/8) cho biết những con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên dưới đây, chuẩn bị đón tài lộc tưng bừng, thay cơ đổi vận, rủng rỉnh không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh 12 con giáp thì người tuổi Thân vô cùng mạnh mẽ kiên cường nên cuộc sống cũng dễ dàng thành công. Tuổi Thân trong thời gian tới sẽ có cơ hội được cấp trên trao cơ hội thăng tiến, tăng lương thì bạn lại không dám nhận.

Bạn nghĩ mình còn non kém lại không muốn tranh giành của người khác. Đặc biệt, với những người tuổi Thân còn độc thân thì trong tháng 10 âm này sẽ dễ dàng tìm được ý trung nhân của mình.

Bạn cần phải biết năm 2021 là một năm vô cùng may mắn dành cho bạn. Trong thời gian chỉ cần bạn quyết tâm vượt khó, trong thời gian này bạn sẽ có cơ hội làm giàu sẽ nằm trong tầm tay cuộc sống cực kỳ dư dả. Trong thời gian này, tuổi Thân hãy cố gắng chinh phục bản thân và chinh phục thử thách của cấp trên đề ra trong năm tới nhé.

Tử vi 12h trưa (31/8) cho biết những con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên dưới đây, chuẩn bị đón tài lộc tưng bừng, thay cơ đổi vận, rủng rỉnh không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Thần Tài tặng túi quà bự, quý nhân trợ mệnh vận trình tài lộc cho 3 con giáp trong 4 ngày sắp tới (31/8 - 3/9)

Thần Tài tặng túi quà bự, quý nhân trợ mệnh vận trình tài lộc cho 3 con giáp trong 4 ngày sắp tới (31/8 - 3/9)

Trong 4 ngày sắp tới (31/8 - 3/9) có 3 con giáp thu nhập vững vàng, bản mệnh thoải mái làm những điều mình mong muốn vì có thần tài theo dõi làm gì cũng thành công và giàu có hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp sung sướng 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 39 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 9 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay