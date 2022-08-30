Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (31/8 - 14/9) thảnh thơi ngửa tay hứng tiền vàng, lộc tài bùng nổ, bạt ngàn đất cát, sắm nhà tậu xe nhanh như chốt quần áo

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 21:56

Tử vi dự đoán, chỉ trong 15 ngày sắp tới (31/8 - 14/9), có 3 con giáp vô cùng may mắn khi được thần tài chiếu cố, lộc lá bùng nổ, sớm mua nhà mua xe, dư dả của cải trong thời gian sau.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn thông minh, nhanh nhẹn và hòa đồng. Vì vậy họ được nhiều người yêu mến và tạo dựng được nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.

Tử vi dự đoán, chỉ trong 15 ngày sắp tới (31/8 - 14/9) người tuổi Thìn bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Đặc biệt người liều lĩnh thử sức ở lĩnh vực mới có thể gặt hái thành công. Tất nhiên, Thìn nên chọn lĩnh vực mà bản thân hiểu biết hơn mọi người.

Không chỉ vậy, sự nghiệp của Thìn thời gian tới cũng vô cùng thăng tiến. Bên cạnh con giáp này có sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc dù gặp khó cũng đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (31/8 - 14/9) thảnh thơi ngửa tay hứng tiền vàng, lộc tài bùng nổ, bạt ngàn đất cát, sắm nhà tậu xe nhanh như chốt quần áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi dự đoán, chỉ trong 15 ngày sắp tới (31/8 - 14/9) Chính Tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Tị báo hiệu đường tài lộc của con giáp này có khởi sắc rõ rệt. Thu nhập vững vàng và ổn định giúp cho bản mệnh thoải mái làm những điều mình mong muốn.

Tuy nhiên, đừng vì vừa có thêm chút tiền đã vội vàng mua sắm, tự thưởng cho bản thân một cách quá đà. Tiền đến nhưng nếu không biết giữ gìn thì đi cũng rất nhanh. Tốt nhất bạn nên lên kế hoạch tiết kiệm khoa học trước khi chi tiêu. Biết đâu bạn sẽ sớm mua được nhà và xe trong tương lai thì sao.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa người tuổi Tị và người nhà khá hài hòa. Dù có bất đồng ý kiến xảy ra thì đôi bên cũng sẽ không cãi vã to tiếng mà bình tĩnh ngồi lại, thảo luận cùng với nhau, nhờ thế mà mọi việc được giải quyết êm thấm.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (31/8 - 14/9) thảnh thơi ngửa tay hứng tiền vàng, lộc tài bùng nổ, bạt ngàn đất cát, sắm nhà tậu xe nhanh như chốt quần áo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, chỉ trong 15 ngày sắp tới (31/8 - 14/9) Chính Quan tương trợ, nhờ vậy mà bước đường thăng tiến phía trước có vẻ hanh thông thuận lợi hơn. Cấp trên tin tưởng giao thêm nhiều trọng trách, nếu biết cách thể hiện, phát huy năng lực thì dễ được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Kim dưỡng Thủy, càng ngày tình cảm giữa bạn và người ấy lại càng trở nên khăng khít hơn. Những khó khăn trở ngại trước đó giúp 2 bạn nhìn rõ tình cảm của mình, cũng hiểu được tâm ý của đối phương.

Nếu cảm thấy tình cảm đã chín muồi thì hãy để mối quan hệ được nâng cấp lên. Bạn sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, hãy sống hết mình với tình yêu.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (31/8 - 14/9) thảnh thơi ngửa tay hứng tiền vàng, lộc tài bùng nổ, bạt ngàn đất cát, sắm nhà tậu xe nhanh như chốt quần áo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Qua 00h00p (31/8), 3 con giáp tiền tài cuồn cuộn, vận mệnh thăng hoa, thăng quan phát tài

Qua 00h00p (31/8), 3 con giáp tiền tài cuồn cuộn, vận mệnh thăng hoa, thăng quan phát tài

Tử vi ngày mai 31/8 dự đoán, những con giáp này may mắn vì được cát tinh chiếu rọi nên cuộc đời gặp nhiều may mắn, phất lên như diều gặp gió.

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