Tử vi 12 con giáp dự đoán vào cuối ngày mai (7/12), 3 con giáp xui rủi bủa vây, tài chính thâm hụt, gia đạo có chuyện không vui, tình duyên nhiều trắc trở

Ngày mai ngày Sửu Ngọ Tương Hại, người tuổi Ngọ cần phải sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở trong ngà. Mâu thuẫn với đồng nghiệp rất dễ xảy ra khi cả hai đều có quan điểm riêng của mình, không ai chịu là người nhún nhường.

Thổ khí vượng gây hại đến sức khỏe của con giáp này, bạn dễ gặp các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa. Bản mệnh nên chú ý hơn ăn uống đúng giờ và chọn nơi an toàn vệ sinh thực phẩm.

Càng những lúc như thế này, bạn càng cần chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bản tính bốc đồng sẽ khiến bạn gây thù chuốc oán với đồng nghiệp và tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và hành động có kiểm soát hơn.

Thổ khí vượng gây hại đến sức khỏe của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kiếp Tài khiến người tuổi Dậu trở nên chắc chắn, kiên định với mọi quyết định của mình. Một khi đã quyết tâm, bạn sẽ không bị lời nói của mọi người lay chuyển. Tuy nhiên, bạn đừng biến mình thành một người cố chấp và mù quáng.

Trong các công việc của tập thể, đôi khi bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống để có thể dung hòa với mọi người, không nên bắt người khác làm theo mọi mong muốn của bản thân. Chỉ khi làm được điều đó, các công việc tập thể mới tiến triển suôn sẻ được.

Hãy lý trí hơn trong chuyện tình cảm, đừng để những cảm xúc nhất thời của mình chi phối tới quá nhiều quyết định. Còn nếu không thể tự mình đưa ra những cách giải quyết đúng đắn, bạn có thể tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Trong các công việc của tập thể, đôi khi bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết Thương Quan tụ khí cho thấy tinh thần sa sút khiến cho công việc trong ngày của người tuổi Thân chẳng thể nào tốt được. Bản mệnh thiếu tập trung làm việc nên mắc phải không ít sai sót. Có vẻ như bạn vẫn chưa lường trước được hết những hậu quả do việc làm thiếu suy nghĩ của mình gây ra.

Ở phương diện tình cảm, những tổn thương trong quá khứ khiến những chú Khỉ cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm hiện tại của mình, song bạn đừng quá lo lắng, trái tim sẽ làm việc của nó. Thứ 3 này là thời điểm đào hoa khởi vượng nhờ Thổ sinh Kim, bạn sẽ có được nhân duyên như ý.

Tử vi ngày mới cho biết Thương Quan tụ khí cho thấy tinh thần sa sút - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo