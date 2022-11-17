Tử vi 12 con giáp dự đoán vào đúng ngày mai (18/11), TOP 3 con giáp cơ hội tới tay, biết nắm bắt sẽ một bước đổi đời, vận trình lên hương, bản mệnh chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền, cuối năm tràn ngập tin vui

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra dễ dàng. Vận may đem tới cho tuổi Tý nhiều cơ hội trên con đường thăng quan tiến chức. Dù là người làm công ăn lương hay hoạt động tự do, kinh doanh mua bán hay nghệ thuật sáng tạo cũng có những bước tiến đáng kể trong ngày mai.

Với người độc thân, bạn có thể trở thành tâm điểm của đám đông khi xuất hiên ở bất cứ đâu nhờ phong thái tự nhiên, vui vẻ của mình. Nếu nhận được lời mời làm quen của người khác, bạn có thể thử cho đối phương một cơ hội xem sao.

Người tuổi Tý được tận hưởng một ngày yên bình. Gia đình chính là nơi đem lại cho bạn cảm giác thoải mái và thư giãn nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đây cũng là nơi tiếp thêm cho bạn động lực để bắt đầu một ngày mới.

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc: Theo Tử vi ngày mới vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra vô cùng thuận lợi. Cơ hội thăng tiến ở ngay trước mắt, mọi kế hoạch làm ăn đều được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả. Bản mệnh biết được thế mạnh của bản thân và không ngừng nỗ lực để phát huy điều đó, nhờ vậy mà được cấp trên cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Tài lộc trong ngày Thứ Sáu này không quá dồi dào nhưng Tuổi Sửu vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý. Bạn và đối phương có thể có thiện cảm với nhau từ những phút gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn giữ quan hệ và kéo gần khoảng cách với đối phương, quan hệ của hai bạn đang rất triển vọng.

Tài lộc trong ngày Thứ Sáu này không quá dồi dào nhưng Tuổi Sửu vẫn có thể thoải mái chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra hanh thông. Tuổi Dần gặt hái được một vài thành tựu đáng kể trong vận trình công danh sự nghiệp. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, khả năng ứng biến linh hoạt mà con giáp này có thể vượt qua nhiều thử thách, trở ngại trong công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà, ấm êm. Ngũ hành tương sinh giúp các cặp đôi thêm trân trọng, thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau hơn. Hạnh phúc lứa đôi đem lại những cung bậc cảm xúc tuyệt vời cho những người trong cuộc.

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo