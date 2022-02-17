Tử vi 11 ngày tới (18/2 - 28/2), bước qua 'giông bão', 3 con giáp bùng nổ vận may, thông thuận tiền tài, vận trình bay cao như diều gặp gió

Tuổi Tý

Tuổi Tý Trong 11 ngày tới, người tuổi Tý mở ra cánh cửa thành công cho bản thân mình. Các nhiệm vụ đều được hoàn thành một cách xuất sắc, con giáp chứng minh được năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng tiến trong tương lai. Ngoài ra, nếu bạn bè, người thân ngỏ ý muốn cùng bạn làm ăn, hùng vốn đầu tư thì bản mệnh nên gật đầu đồng ý. Bởi lẽ đây là thời điểm vàng để Tý làm ăn kinh doanh, thu về lợi lộc. Tuy nhiên, nếu việc hợp tác lần này thuộc lĩnh vực mà bạn chưa từng nghe qua cũng chưa hiểu thì nên suy xét cẩn trọng.

Tuổi Tý Trong 11 ngày tới, người tuổi Tý mở ra cánh cửa thành công cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 11 ngày tới phúc khí dồi dào, nhận nhiều may mắn từ ơn trên ban phát. Ý tưởng của con giáp may mắn nhận được những phản hồi vô cùng tích cực, những cơ hội mới cứ liên tục mở ra trước mắt bạn. Sự nghiệp thuận lợi kéo theo tài lộc hanh thông, tài chính của bạn trong ngày là khá lạc quan và ổn định. Bản mệnh có thể nhân dịp này để chọn lựa những dự án phù hợp giúp thu hồi vốn nhanh nhất mà còn sinh thêm lời. Tiền bạc thu về tay rủng rỉnh, đủ để chi tiêu thoải mái mà không lo lắng gì.