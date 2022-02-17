Tử vi 11 ngày tới (18/2 - 28/2), bước qua 'giông bão', 3 con giáp bùng nổ vận may, thông thuận tiền tài, vận trình bay cao như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 13:53

Trong 11 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc đề huề. Bản mệnh có được cuộc sống dư dả, giàu sang vượng phát.

Tuổi Tý

Tuổi Tý Trong 11 ngày tới, người tuổi Tý mở ra cánh cửa thành công cho bản thân mình. Các nhiệm vụ đều được hoàn thành một cách xuất sắc, con giáp chứng minh được năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng tiến trong tương lai. Ngoài ra, nếu bạn bè, người thân ngỏ ý muốn cùng bạn làm ăn, hùng vốn đầu tư thì bản mệnh nên gật đầu đồng ý. Bởi lẽ đây là thời điểm vàng để Tý làm ăn kinh doanh, thu về lợi lộc. Tuy nhiên, nếu việc hợp tác lần này thuộc lĩnh vực mà bạn chưa từng nghe qua cũng chưa hiểu thì nên suy xét cẩn trọng.

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Tuổi Tý Trong 11 ngày tới, người tuổi Tý mở ra cánh cửa thành công cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 11 ngày tới phúc khí dồi dào, nhận nhiều may mắn từ ơn trên ban phát. Ý tưởng của con giáp may mắn nhận được những phản hồi vô cùng tích cực, những cơ hội mới cứ liên tục mở ra trước mắt bạn. Sự nghiệp thuận lợi kéo theo tài lộc hanh thông, tài chính của bạn trong ngày là khá lạc quan và ổn định. Bản mệnh có thể nhân dịp này để chọn lựa những dự án phù hợp giúp thu hồi vốn nhanh nhất mà còn sinh thêm lời. Tiền bạc thu về tay rủng rỉnh, đủ để chi tiêu thoải mái mà không lo lắng gì.

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Người tuổi Ngọ trong 11 ngày tới phúc khí dồi dào, nhận nhiều may mắn từ ơn trên ban phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước sang 11 ngày tới, người tuổi Hợi có được nhiều vận may hiếm thấy. Mọi việc đang diễn biến theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Con giáp duy trì được nguồn năng lượng tích cực  để nhanh chóng chạm tay tới đích đến mà bản thân đã đặt ra từ trước. Tình hình tài chính duy trì ở mức ổn định, chỉ cần giữ vững phong độ này, bạn có thể vượt qua tháng này trong dư dả.

Trong chuyện tình cảm, đôi lứa thuận hòa là động lực giúp bạn yên tâm và tập trung lo cho sự nghiệp của mình. Sau bao thăng trầm vất vả, tình cảm của hai bạn vẫn luôn mặn nồng và bền vững theo thời gian. 

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Bước sang 11 ngày tới, người tuổi Hợi có được nhiều vận may hiếm thấy - Ảnh minh họa: Internet

  *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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