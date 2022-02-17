Hậu Tết Nguyên Tiêu, quý nhân mang đến điềm lành, 3 con giáp thăng tiến công danh, hanh thông tài vận, may mắn nhận về muôn vàn hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 09:30

Hậu Tết Nguyên Tiêu, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào, mau chóng phất lên giàu có, hưởng trọn phúc khí trong thiên hạ.

Tuổi Thân

Sau Tết Nguyên Tiêu, quý nhân xuất hiện mang tới điềm lành cho người tuổi Thân về sự nghiệp và tiền bạc. Mọi áp lực như được gỡ bỏ, con giáp được chỉ cho đường đi nước bước để bứt phá. Thậm chí, trong một số trường hợp hữu duyên, Thân còn được trúng thưởng, trúng số hoặc có thêm một món lời nhờ những khoản đầu tư trước đây.

Tình cảm vui vẻ và may mắn, nhân cơ hội này, con giáp có thể đẩy nhanh tiến độ, thông báo hỷ sự. Người vốn xích mích cãi cọ thì cũng có thể làm hòa, tâm tình thoải mái.

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Sau Tết Nguyên Tiêu, quý nhân xuất hiện mang tới điềm lành cho người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hậu Tết Nguyên Tiêu nhờ gặp được Thần Tài nên đón nhiều tin vui về tài chính, công việc khởi sắc rõ rệt kéo theo các khoản thu nhập tăng tiến. Những gì đạt được trong thời gian này hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra từ trước đó. Vì thế, bạn nên bỏ ngoài tai những lời nói ra nói vào của những kẻ ganh ghét.

Sức khỏe của Hợi khá ổn định, không hay bị ốm vặt như đề phòng bị thương. Đi lại chú ý, tránh những vật nhọn, cạnh bàn,..

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Người tuổi Hợi hậu Tết Nguyên Tiêu nhờ gặp được Thần Tài nên đón nhiều tin vui về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sau Tết Nguyên Tiêu là thời gian vô cùng vượng phát. Con giáp may mắn hầu như làm việc ở lĩnh vực nào đều thăng tiến không ngừng. Đường Tài lộc cũng không có gì lo ngại, bản mệnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên thành quả nhận được cũng vô cùng xứng đáng. 

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể tìm thấy được tình yêu của riêng mình. Các cặp đôi trân trọng từng giây phút ở bên nhau, bao nhiêu thời gian cũng đều ít ỏi khi hai người đang say đắm.

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Người tuổi Dậu sau Tết Nguyên Tiêu là thời gian vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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