Tử vi 10 ngày tới, Thần Tài che chở, phước lộc đầy nhà, 3 con giáp sự nghiệp vương xa, tiền tài dư dả, giàu sang phát đạt nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của quý nhân

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới tài tinh ghé thăm mang đến những may mắn bất ngờ. Một khoản lương thưởng từ nghề phụ hoặc do may mắn trúng thưởng sẽ chảy vào túi con giáp. Tuy không lớn nhưng số tiền này sẽ giúp ích cho bản mệnh rất nhiều trong khoảng thời gian này. Vì thế, hãy nhớ sử dụng chúng một cách có ích, đừng phung phí quá tay.

Chuyện tình duyên của con giáp này sẽ phải đối diện với không ít vấn đề. Tuy nhiên không có gì quá to tát, bạn và nửa kia có thể vượt qua một cách dễ dàng nhờ sự tin tưởng và chung thủy. Người độc thân không quan tâm nhiều đến tình yêu nhưng vẫn sẽ nhận được sự chú ý từ người khác giới.