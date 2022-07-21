Tử vi 10 ngày tới (22/7 - 31/7), nhà tiên tri mù đoán định, 3 con giáp phát tài phát lộc, vận trình hanh thông, công danh thuận lợi, tiền bạc, của cải tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 10:40

Tử vi 10 ngày tới (22/7 - 31/7), 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, công danh thuận lợi, muốn gì được nấy.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn 10 ngày tới cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả. Con giáp làm việc hiệu quả, có nhiều ý tưởng mới. Bản mệnh không ngại đánh đổi thời gian để tăng ca hoặc đi công tác xa, nhận thêm nhiệm vụ mới nhằm tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Mọi cố gắng sẽ được đền đáp, bản mệnh sẽ rất nhanh chạm đến thành công nếu cứ giữ vững phong độ này. 

Vận trình tình duyên khởi sắc. Người độc thân gặp gỡ, làm quen được nhiều đối tượng có khả năng tiến tới mối quan hệ tình yêu. Các cặp đôi biết cách làm mới tình cảm, không để cho mối quan hệ rơi vào trạng thái tẻ nhạt, nhàm chán. 

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Người tuổi Thìn 10 ngày tới cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình dư dả, phúc khí thăng hoa. Nếu là người làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Tý cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều bước tiến mới. Con giáp có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

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Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình dư dả, phúc khí thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp may mắn này sẽ có nhiều cơ hội bất ngờ về chuyện tiền bạc. Thiên Tài đem tới khả năng kinh doanh buôn bán và tài bang giao, nên lẽ đương nhiên người làm kinh doanh hoặc buôn bán sẽ thuận lợi hơn trong ngày này.

Tình cảm tốt đẹp, không khí gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Bạn cũng dường như tìm được chân ái khi người mình thích cũng để ý tới mình.

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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