Tử vi 10 ngày tới (22/5-31/5), Thần Tài theo gót về nhà, những con giáp sau thi nhau hốt lộc, tiền bạc chảy vào túi 'ào ào như thác', giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 19:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây thi nhau hốt lộc, tiền bạc chảy vào túi 'ào ào như thác', giàu sang ngút trời trong 10 ngày tới.

Tuổi Hợi

Trong 10 ngày nữa, người tuổi Hợi là những người siêng năng, cầu tiến và luôn tự mình tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Do đó, bạn sẽ đón nhận được mọi điều tốt lành, từ sự nghiệp tài vận đến tình cảm. Cơ hội thăng quan tiến chức sẽ sớm đến với bạn, biến con giáp này trở thành một trong những người may mắn nhất.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này thì ngày càng đầm ấm, hạnh phúc. Với những người còn độc thân có cơ hội gặp gỡ tri kỷ trong một cuộc hẹn cuối ngày. Riêng với những người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian bên nhau nên tình cảm vượng sắc.

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Người tuổi Hợi sẽ đón nhận được mọi điều tốt lành, từ sự nghiệp tài vận đến tình cảm - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức trong 10 ngày nữa. Bản mệnh còn có cơ hội được lấn sân thử sức ở những lĩnh vực hoàn toàn mới để tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của những chú Hổ cũng bước sang một nấc thang mới.

Những người tuổi Mùi không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà còn may mắn trên đường tình duyên. Đời sống tình cảm của bạn sẽ thăng hoa như những phút giây được sống ở thiên đường. Sự lãng mạn và những lời ngọt ngào sẽ vây quanh bạn, khiến mọi mối quan hệ của bạn từ mây đen chuyển sang mây hồng ngay tắp lự.

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Người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức trong 10 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được phú nhân phù trợ luôn bên cạnh, sự nghiệp cứ thế đi lên như diều gặp gió, vô cùng suôn sẻ trong thời gian tới. Tiền tài, của cải thiên hạ đua nhau kéo vào nhà bạn mà chẳng cần tốn nhiều công sức, làm một hưởng mười, an nhàn vô cùng. Ngoài ra, bạn được người khác giới thiệu cho những cơ hội quý báu, nếu nhanh chóng nắm bắt thì tiền đổ về túi ngay lập tức. 

Không riêng gì sự nghiệp, đường tình duyên của những người tuổi Rồng của rất sáng trong thời gian tới đây. Người đã có gia đình thì hạnh phúc, vui vẻ, người độc thân sẽ dễ tìm được ý trung nhân.

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Người tuổi Thìn được phú nhân phù trợ luôn bên cạnh, sự nghiệp cứ thế đi lên như diều gặp gió - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày 21 tháng 4 âm lịch, Thần Tài 'mở rương vàng', những con giáp sau tay trái hứng tiền, tay phải đón lộc, hưởng phúc khí vô bờ bến, tình duyên đỏ thắm

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