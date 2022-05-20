Đúng 19h30 ngày 20/5, những con giáp sau quét sạch hung tinh, ra ngõ đụng trúng Thần Tài, hưởng trọn vinh hoa giàu sang

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 09:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây quét sạch hung tinh, ra ngõ đụng trúng Thần Tài, hưởng trọn vinh hoa giàu sang vào đúng 19h30 ngày 20/5.

Tuổi Mùi

Đây chính là con giáp phúc phần đầy mình, cả đời không phải vật lộn mưu sinh, càng không bao giờ thiếu tiền tiêu. Trong cuộc sống, bạn có thừa sự khôn ngoan, tính tế để nắm bắt những cơ hội nghìn năm có một để đổi đời. Nhờ thế mà mọi dự án, kế hoạch làm ăn, kinh doanh của người cầm tinh con Rồng đều mang lại lợi nhuận kếch xù, giúp tiền trong tài khoản của con giáp này tăng vùn vụt mỗi ngày.

Con giáp này có cơ hội lớn vào đúng 17h30 ngày 20/5, bạn sẽ gặp được người hợp với bạn, việc làm ăn cũng vì vậy mà thuận lợi hơn. Bạn càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời. Do đó, bạn chỉ việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc.

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Người tuổi Mùi phúc phần đầy mình, cả đời không phải vật lộn mưu sinh, càng không bao giờ thiếu tiền tiêu - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con giáp này sẽ trở thành con giáp đại gia, muốn tiền sẽ có rất nhiều tiền, làm một đồng hưởng mười đồng trong thời gian tới. Những người tuổi Sửu sẽ có khả năng kiếm tiền khá dễ dàng nhờ vào sự chăm chỉ, nhanh nhẹn của mình. Do đó, bạn cũng sẽ được cấp trên trọng dụng nên đặc biệt giao cho bạn nhiều dự án lớn, có thể đây là cơ hội để bạn học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu cũng vượt ngoài mong đợi. Với những tuổi Sửu còn độc thân có cơ hội gặp gỡ tri kỷ trong một cuộc hẹn cuối ngày. Riêng với những người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian bên nhau nên tình cảm vượng sắc.

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Người tuổi Sửu sẽ trở thành con giáp đại gia, muốn tiền sẽ có rất nhiều tiền - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 18h30 ngày 21/5, người tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp công danh từng bước lên hương. Dù trong lĩnh vực nào, bạn cũng đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh cũng nhờ làm việc có tâm nên họ được khách hàng yêu mến, ủng hộ, hàng hóa vẫn bán chạy, doanh thu không hề giảm.

Về đường tình duyên, đây là khoảng thời gian cát lành, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Những người tuổi Sửu đang ở trong 1 mối quan hệ nào đó thì có thể thành gia, lập thất, ổn định gia đình.

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Người tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp công danh từng bước lên hương - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 10 ngày tới (21/5-30/5), Thần Tài trải chiếu lộc, Quý nhân dẫn lối, những con giáp sau đón nhận 'cơn mưa tiền' ào ào ập đến, vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, duyên lành nở rộ

Tử vi 10 ngày tới (21/5-30/5), Thần Tài trải chiếu lộc, Quý nhân dẫn lối, những con giáp sau đón nhận 'cơn mưa tiền' ào ào ập đến, vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, duyên lành nở rộ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đón nhận 'cơn mưa tiền' ào ào ập đến, vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, duyên lành nở rộ trong 10 ngày tới.

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