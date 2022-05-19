Tử vi 10 ngày tới (21/5-30/5), Thần Tài trải chiếu lộc, Quý nhân dẫn lối, những con giáp sau đón nhận 'cơn mưa tiền' ào ào ập đến, vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, duyên lành nở rộ

Tâm linh - Tử vi 19/05/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đón nhận 'cơn mưa tiền' ào ào ập đến, vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, duyên lành nở rộ trong 10 ngày tới.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường vốn tính cách hiền lành, nhân hậu, sống chan hòa và hay nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống, bạn không có quá nhiều tham vọng mà chỉ muốn sống bình yên, đủ đầy. Tất nhiên không vì thế mà con giáp này phó mặc cuộc sống cho số phận. Bạn luôn nỗ lực, cố gắng để mang cuộc sống của mình bước lên một tầm cao mới. Trong 10 ngày tới, người tuổi Mão sẽ công thành danh toại.

Do đó, cuộc sống của con giáp may mắn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới trong 10 ngày nữa. Những tháng đầu năm, cuộc sống đã có thay đổi, từ sự nghiệp, tài vận đến cả chuyện tình cảm. Bên cạnh đó, con giáp này sẽ quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp.

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Trong 10 ngày tới, người tuổi Mão sẽ công thành danh toại - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là những người siêng năng, cầu tiến và luôn tự mình tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Do đó, bạn sẽ đón nhận được mọi điều tốt lành, từ sự nghiệp tài vận đến đời sống tình cảm. Cơ hội thăng quan tiến chức sẽ sớm đến với Dậu, biến con giáp này trở thành một trong những người may mắn nhất.

Hơn thế nữa, vận đào hoa đến, con giáp này còn tìm được người tâm đầu ý hợp đễ nên duyên đôi lứa, người có gia đình thì ngày càng đầm ấm, hạnh phúc. Với những người còn độc thân có cơ hội gặp gỡ tri kỷ trong một cuộc hẹn cuối ngày. Riêng với những người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian bên nhau nên tình cảm vượng sắc.

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Người tuổi Hợi sẽ đón nhận được mọi điều tốt lành, từ sự nghiệp tài vận đến đời sống tình cảm - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ chính là con giáp gặp nhiều may mắn trong thời gian sắp tới, bởi con giáp này hiền lành lương thiện nên ông trời thường hay giúp cuộc sống an nhàn hơn những con giáp khác. Đặc biệt, trong thời gian 10 ngày nữa, bạn sẽ đón nhận vô số tin vui cuộc sống có nhiều may mắn hơn người.

Sách tử vi cho biết rằng thời gian này tuổi Ngọ nhất định sẽ được quý nhân phù trợ, tôn trọng người khác nên con giáp này luôn có quý nhân giúp đỡ trong công việc và được mọi người yêu mến cuộc sống thăng hoa phát tài. Với những người tuổi Ngọ đang làm kinh doanh càng dễ phát tài, ký kết hợp đồng lớn, kiếm được bộn tiền.

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Người tuổi Ngọ chính là con giáp gặp nhiều may mắn trong thời gian sắp tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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