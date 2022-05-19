Tử vi 9 ngày tới (20/5-28/5), khai thông vận mệnh, Thần May Mắn tương trợ, những con giáp sau 'uống trọn tài lộc', vận đỏ cả tình lẫn tiền, dễ dàng kiếm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 19/05/2022 11:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "uống trọn tài lộc", vận đỏ cả tình lẫn tiền, dễ dàng kiếm bạc tỷ trong 9 ngày tới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chính là con giáp sinh ra đã thừa hưởng nhiều may mắn và phúc lộc trong 9 ngày tới. Người làm ăn thì buôn may bán đắt, có được nhiều cơ hội kí kết hợp đồng lớn. Những người làm công ăn lương cũng nhận được mức lương cao vọt, thưởng nóng tận tay. Do đó, bạn hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ để mọi thứ trở nên thuận lợi hơn.

Nếu điều kiện thích hợp và tình cảm đã chín muồi, bạn hãy cân nhắc đến vấn đề tỏ tình nhé, có thể cuộc sống của bạn sẽ sang trang. Với người đã có đôi có cặp, bạn quan tâm nhiều hơn đến nửa kia của mình, thậm chí bạn còn giúp đỡ người ấy vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cùng nhau trải qua thử thách, quan hệ giữa hai người sẽ ngày một bền chặt hơn. Hai người hẳn là một cặp đôi rất đáng ngưỡng mộ.

 

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Người tuổi Sửu chính là con giáp sinh ra đã thừa hưởng nhiều may mắn và phúc lộc trong 9 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp may mắn này sẽ có được công danh sự nghiệp bừng sáng trong thời gian tới. Bạn được cấp trên ưu ái và tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ nhiều hơn, chính vì thế mà tuổi này hãy cố gắng hết sức để ghi dấu ấn thật tốt với cấp trên. Đồng thời, bạn có vận trình tài lộc sáng sủa. Công việc thuận lợi mang lại kết quả đáng mừng, bạn có thể được thưởng nóng từ sếp hay kí được bản hợp đồng béo bở.

Bên cạnh đó, 9 ngày tới hứa hẹn là khoảng thời gian khá sôi động về mặt tình cảm của con giáp này. Nếu từ trước đến nay, bạn luôn giữ những suy nghĩ về tình yêu thì nay, bạn sẽ cho tình yêu một ý nghĩa khác, một góc nhìn khác cởi mở hơn.

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Người tuổi Dậu ẽ có được công danh sự nghiệp bừng sáng trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Vì vậy, quả không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu người tuổi này nghĩ gì. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm mọi việc khi đã nắm chắc phần thắng.

Trong 9 ngày nữa, con giáp này có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Bạn làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt, bạn cũng sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. Người tuổi Mùi sẽ được cấp trên ưu ái, trọng dụng, lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, con giáp này từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

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Người tuổi Mùi làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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