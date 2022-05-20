Sau ngày 21 tháng 4 âm lịch, Thần Tài 'mở rương vàng', những con giáp sau tay trái hứng tiền, tay phải đón lộc, hưởng phúc khí vô bờ bến, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 14:51

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tay trái hứng tiền, tay phải đón lộc, hưởng phúc khí vô bờ bến, tình duyên đỏ thắm sau ngày 21/4 âm lịch.

Tuổi Dậu

Con giáp may mắn này sẽ có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc sau ngày 21/4 âm lịch. Đặc biệt, bạn nhờ có Thần tài giúp đỡ, sao Hầu Vương chiếu mệnh nên con giáp này rất may mắn, làm gì hầu như cũng thành công. Nhất là với những người làm về kinh doanh lợi nhuận thu về tăng cao giúp người tuổi Dậu ngày một hưng thịnh hơn.

Với sự phù trợ của các vì sao tốt, vận trình tình cảm sẽ hanh thông, mở ra một mùa Xuân tình yêu tươi đẹp và hạnh phúc. Người độc thân rất được lòng và có nhiều người ngỏ lời, nhưng bạn nên cẩn thận hơn, lúc nào có cảm giác băn khoăn thì hãy nhờ các bạn nam hoặc bạn bè giúp làm rõ, người ngoài nhìn vào sẽ rõ hơn.

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Người tuổi Dậu sẽ có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc sau ngày 21/4 âm lịch - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cũng gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới. Với cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, con đường sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu, hầu như không gặp khó khăn, phiền muộn. Với người làm công ăn lương, bản mệnh được cát thần nhập mệnh nên vận trình chẳng có gì phải lo lắng. Thời điểm này bạn phát huy năng lực khá tốt, đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và được đánh giá cao. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng phải thể hiện sự nể phục với bạn.

Trong thời gian này, người độc thân sẽ có rất nhiều người theo đuổi và có cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp cho con giáp độc thân là rất lớn. Với những người đã có đôi có cặp thì cuộc sống càng thêm viên mãn gắn bó. Nhìn chung, thời vận sắp tới của bạn không có gì đáng ngại.

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Người tuổi Ngọ cũng gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Con đường tài vận của người tuổi Sửu này vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng sau ngày 21/4 âm lịch. Sự nghiệp của họ thăng hoa, bùng nổ, ai làm công sở thì được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên trọng dụng, đề bạt. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh thì thu về bao nhiêu bản hợp đồng béo bở, lợi nhuận tăng đột biến.

Chuyện tình yêu của bạn chắc chắn sẽ khởi sắc. Tình yêu ngọt ngào được chờ đợi bấy lâu chỉ chực chờ dành cho người độc thân. Nếu đã có đối tượng trong lòng, bạn cũng có thể sử dụng sức mạnh của người thân, bạn bè để tạo nên một bầu không khí tỏ tình chân thành và đẹp đẽ.

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Con đường tài vận của người tuổi Sửu này vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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