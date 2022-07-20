Tử vi 10 ngày tới (21/7 - 30/7), thần đồng tiên tri đoán định, 3 con giáp trời định sẽ giàu, tiền tài dư dả, phúc khí hanh thông, công danh sự nghiệp ngày càng thăng hoa, rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 18:39

Tử vi 10 ngày tới (21/7 - 30/7), 3 con giáp may mắn trời định sẽ giàu, phúc khí hanh thông, tiền vàng dư dả.

Tuổi  Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Nếu là người kinh doanh, buôn bán thì sẽ nhận được nhiều may mắn bất ngờ. Sự nghiệp thuận lợi, khoản tiền kha khá mà bản mệnh kiếm được qua các hoạt động kinh doanh đủ để bạn hưởng thụ trong một khoảng thời gian ngắn. Hãy tiếp tục cố gắng để ngày càng phát triển và trở nên giàu có trong tương lai.

Sức khỏe của con giáp không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bạn nên thay đổi thói quen này sớm, đồng thời chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để tăng sức đề kháng.

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Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thì trong 10 ngày tới cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Con giáp may mắn cảm thấy được trợ lực rất nhiều trong công việc, gia tăng thu nhập nhưng sự cẩu thả lại khiến phải chịu chút thiệt thòi. Hãy làm việc chăm chỉ với sự tự tin thì nhất định thành công sẽ đến. Tài lộc của con giáp ngày càng hưng vượng, bản mệnh thu nhập ổn định, có cơ hội được lên lương, thưởng nóng. 

Con giáp này sẽ có rất nhiều sự kiện hạnh phúc và những người đã kết hôn có thể có sự kết tinh của tình yêu. Người độc thân cần mở lòng để đón nhận tình yêu.

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Người tuổi Thì trong 10 ngày tới cát lộc dư dả, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới cát lộc lên hương, công danh vượng phát. Công việc của con giáp diễn ra hanh thông. Bạn dám phá vỡ mọi lối mòn và tư duy cũ kỹ và thay bằng những ý tưởng sáng tạo, mới mẻ. Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà chòm sao này như được tiếp thêm sức mạnh để chinh phục những mục tiêu mới.

Sức khỏe của con giáp dồi dào, cơn đau cổ và đau vai gáy đã không còn. Bạn nên tiếp tục duy trì chế độ tập thể dục để giải tỏa stress và giúp cơ thể dẻo dai.

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Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới cát lộc lên hương, công danh vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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