Tử vi 10 ngày tới (21/3-30/3), Tam hợp 'chống lưng', những con giáp sau vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần Trong vòng 10 ngày tới, con giáp may mắn này có cục diện Tam Hợp "chống lưng", lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Tài lộc nhờ vậy cũng ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu. Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. Bên cạnh đó, bạn cũng sẵn sàng chịu đựng. Sau rất nhiều nỗ lực làm việc, bạn chắc chắn sẽ có thể kiếm được một tài sản gia đình béo bở và sống một cuộc sống mà ai cũng phải ghen tị.

Vận khí của người tuổi Dần như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể - Ảnh: Internet Tuổi Ngọ Vận thế của người tuổi Ngọ phát triển không ngừng, cầu tài được tài, cầu danh đắc danh trong thời gian tới đây. Bạn cũng nhận được thêm các công việc, dự án mới nhưng con giáp này cần chú ý chọn lọc những công việc vừa sức với mình, không nên ôm đồm quá nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn gồng gánh quá nhiều công việc, bạn vừa hại sức khoẻ, vừa công việc không đạt hiệu quả cao. Vì vậy, bạn nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống nhiều hơn.

Vận thế của người tuổi Ngọ phát triển không ngừng, cầu tài được tài, cầu danh đắc danh - Ảnh: Internet Tuổi Dậu Tài lộc của người tuổi Dậu sẽ bùng phát, vận may ập đến, làm giàu chính đáng. Bạn được tương sinh với nước trong ngũ hành, khi vận may lớn ập đến, họ được kỳ vọng sẽ quét sạch hoàn cảnh cơ bản đã bỏ lỡ thuở ban đầu, tránh làm giàu bất ngờ. Về vận trình tình cảm của con giáp này khá suôn sẻ và viên mãn. Với những người đã có đôi, có cặp, hai bạn rất thấu hiểu nhau và không cần nói ra cũng có thể đoán được ý định của đối phương. Do đó, sự hòa hợp của cả người sẽ khiến cho mọi người xung quanh cũng đều phải ngưỡng mộ. Tài lộc của người tuổi Dậu sẽ bùng phát, vận may ập đến trong 10 ngày tới - Ảnh: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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