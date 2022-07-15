Tử vi 10 ngày tới (16/7 - 25/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp định sẵn kiếp giàu, tiền tiêu không hết, sự nghiệp lên hương, đón nhận nhiều vận may hiếm có

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 11:42

Tử vi 10 ngày tới (16/7 - 25/7), 3 con giáp may mắn tiền tiêu không hết, sự nghiệp lên hương, muốn gì được nấy.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới phúc khí hanh thông, công danh phát đạt. Đường công danh trong thời gian này dễ bề thăng tiến, con giáp may mắn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi. Cấp trên đánh giá đúng khả năng và không ngần ngại khi dành cho con giáp này những trọng trách mới. Đường tài lộc tăng tiến. Nếu đang theo đuổi con đường kinh doanh thì bản mệnh nên tiếp tục vì cơ hội thu lợi trong khoảng thời gian tới là rất lớn.

Nhân duyên của người tuổi này sáng rõ, dễ nhận được lời tỏ tình yêu thương từ những người khác giới mới quen. Nhưng khuyên con giáp này nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định sau cùng nếu không muốn làm tổn thương người khác.

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Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới phúc khí hanh thông, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Sau nhiều cố gắng, con giáp công thành danh toại, từng bước chạm tới đỉnh cao danh vọng. Đặc biệt, nếu thật sự có duyên, bản mệnh sẽ gặp được có quý nhân, giúp cuộc sống họ thăng hoa viên mãn. Sự nghiệp hưng thịnh kéo theo tài lộc hanh thông, con giáp thu nhập dư dả, kiếm được nhiều tiền nên chi tiêu thoải mái, sống đời phủ phê.

Chuyện tình cảm có nhiều bước tiến. Con giáp nếu còn độc thân thì sẽ tìm được đối tượng như ý. Trong khi đó, những ai có cặp có đôi sẽ viên mãn, hạnh phúc.

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Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới đón nhận nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 10 ngày tới vận trình lên hương, sự nghiệp thăng tiến. Con giáp có thu nhập ổn định, tự lập nghiệp. Nhờ có Cát Tinh soi sáng nên các bạn sẽ gặp thuận lợi trong việc gây dựng sự nghiệp của mình. Trong thời gian này, Hợi có nhiều cơ hội sở hữu công danh và quyền lực, được đám đông phục tùng và kính nể. Tuy nhiên, con giáp đừng "ngủ quên trong chiến thắng" mà hãy luôn phấn đấu để giữ vững thành công.

Con giáp may mắn này sẽ gặp nhiều tin vui trong phương diện tình cảm. Có người thầm thương trộm nhớ và dành cho bản mệnh những lời tỏ tình chân thật, cảm tình.

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Người tuổi Hợi trong 10 ngày tới vận trình lên hương, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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