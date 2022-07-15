Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/7/2022, 3 con giáp xui xẻo làm gì cũng thất bại, sự nghiệp tiêu tan, tài sản thất thoát, gánh chịu nhiều tai tiếng, thị phi.

Tuổi Tý Người tuổi Tý trong thứ Bảy gặp nhiều chuyện xui, làm gì cũng không thuận lợi. Con giáp xui xẻo căng thẳng và mệt mỏi vì mọi kế hoạch trước đó đều tan tành. Bản mệnh nên loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trước khi bạn thân rơi vào bế tắc. Con giáp cũng cần chú ý đến vấn đề tài chính, chi tiêu tiết kiệm chờ thời cơ mới trong thời gian tới. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới. Tuy nhiên, con giáp cần suy nghĩ thật kỹ, đừng để sự cả tin khiến bạn phải chịu tổn thương sau này.

Người tuổi Tý trong thứ Bảy gặp nhiều chuyện xui, làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Trong thứ Bảy, người tuổi Sửu vận trình ảm đạm, gánh toàn vận xui. Bản mệnh có nguy cơ vướng vào những cạm bẫy, tiểu nhân đang chờ có cơ hội để xuống tay cản trở, khuấy đảo cuộc sống của bạn. Bản mệnh cũng không nên tiến hành các kế hoạch hay dự án quan trọng trong thời gian này bởi dễ nhận được thất bại, thậm chí có giành được thành công thì cũng rất gian nan. Trong chuyện tình cảm, sau đổ vỡ, người độc thân hãy mở lòng mới có thể tìm thấy tình yêu mới. Ai đang trong một mối quan hệ cần kiềm chế cái tôi để và học cách lắng nghe đối phương.

Trong thứ Bảy, người tuổi Sửu vận trình ảm đạm, gánh toàn vận xui - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Người tuổi Thìn trong thứ Bảy không được may mắn, Hung tinh chiếu soi. Dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại không được khả quan. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh. Cách đối nhân xử thế của con giáp cũng cần xem lại. Bản mệnh hạn chế các cuộc tranh cãi, Con giáp sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà bạn đang phải trải qua. Cả hai cần có cuộc trò chuyện rõ ràng trước khi rạn nứt xảy ra ngày càng sâu. Người tuổi Thìn trong thứ Bảy không được may mắn, Hung tinh chiếu soi - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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