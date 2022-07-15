Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi có ơn trên nâng đỡ, đón nhận nhiều tin vui tài lộc, Thìn vướng họa tiểu nhân, cẩn trọng lời ăn tiếng nói

Người tuổi Tý trong thứ Bảy vận trình ảm đạm. Con giáp thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Hãy tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực nếu không mọi chuyện sẽ chỉ càng lâm vào bế tắc. Con giáp cũng được khuyên nên kiềm chế sự hiếu thắng của mình. Bạn cần phải biết mình đang đứng ở đâu để có cách cư xử cho đúng mực.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong thứ Bảy phải chịu nhiều áp lực khi đủ thứ chuyện đổ ập xuống đầu. Bản mệnh có nguy cơ vướng vào những cạm bẫy, tiểu nhân đang chờ có cơ hội để xuống tay cản trở, khuấy đảo cuộc sống của bạn. Bản mệnh cũng không nên đầu tư bất kỳ dự án nào trong thời gian này, nên chờ đợi sang ngày tiếp theo.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn nên dành thời gian tiếp xúc nhiều hơn với đối phương chứ chớ nên vội vàng tin tưởng và đến với người đó. Đừng để sự cả tin khiến bạn phải chịu tổn thương sau này.

Trong chuyện tình cảm, những người độc thân nên mở lòng mình ra mới mong chạm tay tới hạnh phúc. Ai đang trong một mối quan hệ cần kiềm chế cái tôi để và học cách lắng nghe đối phương.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong thứ Bày diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thực Thần ghé thăm giúp con giáp có thể phát huy được khả năng tương tác, giao tiếp của mình. Nhờ đó mà những cuộc đàm phán sẽ có cơ hội thành công cao hơn, từ đó bạn cũng được nâng cấp trong môi trường làm việc tập thể.

Chuyện tình cảm rực rỡ khoe sắc. Tử vi cho biết đây là thời điểm thích hợp để con giáp này hàn gắn lại những cảm xúc đang rạn nứt. Hoặc khác, bản mệnh cũng có thể tìm kiếm những điều mới mẻ trong mối quan hệ hiện tại.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Bảy đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Tài tinh tương trợ cho tình hình tài chính của con giáp thêm phần rực rỡ. Có thể việc mở rộng kinh doanh, khai thác những lĩnh vực mới để thử thách thêm bản thân và gia tăng thu nhập cho mình

Vận trình tình cảm của bản mệnh khá yên ổn. Con giáp này có được người vợ, người chồng biết thông cảm cho mình. Con giáp nên dành thời gian cho gia đình và nửa kia nhiều hơn thay vì chỉ cắm cúi vào công việc hay đam mê riêng của bản thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Bảy bị hung vận cản trở, làm gì cũng bất thành, Dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh. Tiểu nhân đeo bám đe dọa tài lộc, con giáp hãy cẩn thành tránh bị mất tiền oan.

Trên phương diện tình cảm, con giáp sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà bạn đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của tuổi Tỵ

Thứ Bảy trôi qua thật nhẹ nhàng đối với người tuổi Tỵ khi bạn có Thực Thần nâng đỡ. Con giáp làm việc gì cũng dễ dàng, trôi chảy. Các mối quan hệ được tích lũy từ trước tạo cơ hội cho bạn phát triển. Nhờ vậy, nguồn thu nhập cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Đây là thời gian khá may mắn của bản mệnh. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, bạn nên tiến hành càng sớm càng tốt.

Trong thời gian này, muốn chuyện tình cảm êm đẹp, bản mệnh nên học cách bao dung cho người ấy hơn. Không ai hoàn hảo 100%, ngay cả bản thân bạn cũng vậy. Mọi chuyện đều có thể giải quyết khi cả hai chịu nhường nhịn và thông cảm cho đối phương.

Thứ Bảy trôi qua thật nhẹ nhàng đối với người tuổi Tỵ khi bạn có Thực Thần nâng đ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Bảy dễ vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Bạn cần bình tĩnh chứ chớ nên hành động mất kiềm chế do nghe thấy những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác. Bạn nên biết rằng nếu muốn tiến bộ, chúng ta cần học cách chấp nhận những lời nhận xét, phê bình thẳng thắn, đôi khi là gây mất lòng của mọi người.

Mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Bảy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dưới sự nâng đỡ của Tam Hội. Thậm chí bạn còn tìm được ra hướng đi mới trong những công việc quen thuộc, nhờ vậy đạt được hiệu suất và chất lượng công việc cao hơn hẳn.

Bạn hiểu rằng thử thách xuất hiện cũng chính là thời điểm để mình phát huy thế mạnh, vì vậy, bạn không hề có ý định thoái thác dù lãnh đạo có giao cho những công việc hóc búa đi nữa. Bên cạnh đó, đồng nghiệp xung quanh cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong thứ Bảy diễn ra thuận lợi dễ dàng. Quý nhân soi đường dẫn lối giúp những người này có thể nhanh chóng tháo gỡ mọi rắc rối trong công việc. Tính cách hiền hậu, chân thành còn giúp tuổi Thìn tạo được cảm tình với mọi người xung quanh.

Vận trình tình cảm đẹp đẽ thăng hoa. Người độc thân có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhờ sự giới thiệu của người quen, bạn bè. Hai người nhanh chóng đi tới quyết định hôn nhân vì cảm thấy nửa kia là một phần không thể thiếu với mình.

Công việc của tuổi Thân trong thứ Bảy diễn ra thuận lợi dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Bảy khá bận rộn khi quá nhiều những công việc bất ngờ, những vấn đề mâu thuẫn nảy sinh đòi hỏi phải tập trung xử lý. Con giáp này cần bình tĩnh nhìn nhận mọi việc trước khi bắt tay vào giải quyết. Ngoài ra, con giáp sẽ phải chủ động thay vì nhờ cậy sự hỗ trợ của bất cứ ai, bởi vì điều đó khá khó khăn.

Sức khỏe là mối bận tâm lớn nhất của bản mệnh. Bản mệnh có thể tới bác sĩ để được tư vấn phải khám xét kịp thời, thay vì lo lắng vẩn vơ.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài trong thứ Bảy. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính. Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng con giáp cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này.

Phương diện tình cảm khá tốt, con giáp có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong ngày thứ Bảy phải cẩn trọng để tránh việc làm quên đồ đạc, mất tiền bạc vì từ đó sẽ nảy sinh những nghi ngờ, mâu thuẫn không đáng có. Con giáp nên nhớ rằng lòng tin một khi mất đi thì rất khó để lấy lại.

Con giáp cũng nên đề phòng những kẻ tiểu nhân “ghen ăn tức ở” trong thời gian này. Sự ghen tị được tích lũy lâu ngày và những người này dự đoán là sẽ không dừng lại nếu chưa hãm hại được bản mệnh. Dậu hãy cẩn thận đừng để ai nắm thóp nhé.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.