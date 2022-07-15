Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/7/2022, lời tiên tri đã nói, 3 con giáp định sẵn sẽ giàu, vận trình lên cao, may mắn liên tiếp, đón nhận nhiều tin vui trên con đường công danh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 06:40

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/7/2022, 3 con giáp may mắn làm ăn có lộc, phúc khí dồi dào, tiền tài dư dả, sống trong nhung lụa, giàu sang

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy vận trình lên hương, làm gì cũng thuận lợi. Thực Thần ghé thăm giúp con giáp có thể phát huy được mọi thế mạnh của mình. Những cuộc đàm phán, những kế hoạch quan trọng nếu được tiến hành trong thời gian này có thể sẽ mang về thành công vang dội. Bản mệnh từ đây cũng được thăng cấp trong môi trường làm việc tập thể, tiền bạc đổ về túi nhiều không đến hết.

Chuyện tình cảm của bạn cũng rực rỡ. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này hàn gắn lại những cảm xúc đang rạn nứt hoặc tìm kiếm những điều mới mẻ trong mối quan hệ hiện tại. Người độc thân hãy mở lòng đón nhận tình yêu.

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Người tuổi Dần trong thứ Bảy vận trình lên hương, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong thứ Bảy, người tuổi Mão đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Tài tinh tương trợ cho tình hình tài chính của con giáp thêm phần rực rỡ. Những thành công trong công việc mang đến cho bạn của cải dồi dào. Con giáp chẳng những xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình mà còn có thể giúp đỡ người xung quanh. Trong thời gian này, con giáp có thể khai thác những lĩnh vực mới để thử thách thêm bản thân và gia tăng thu nhập cho mình

Vận trình tình cảm của con giáp khá yên ổn. Bạn có được nửa kia biết thông cảm cho mình. Con giáp nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn thay vì chỉ cắm cúi vào công việc hay đam mê riêng của bản thân.

 

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Trong thứ Bảy, người tuổi Mão đón nhận nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Bảy cát khí hanh thông, làm ăn vượng phát. Con giáp may mắn làm việc gì cũng dễ dàng, trôi chảy, đạt được những thành tích ấn tượng. Quan hệ xã hội rộng rãi tạo cơ hội cho bạn mở rộng làm ăn, phát triển sự nghiệp. Nhờ vậy, nguồn thu nhập cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Đây là thời gian đạt cát của Tỵ nên hãy tranh thủ nắm bắt mọi cơ hội để làm giàu.

Chuyện tình cảm diễn ra êm đẹp. Con giáp và nửa kia học cách bao dung và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Mọi chuyện đều có thể giải quyết khi cả hai chịu nhường nhịn và thông cảm cho đối phương.

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Người tuổi Tỵ trong thứ Bảy cát khí hanh thông, làm ăn vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi có ơn trên nâng đỡ, đón nhận nhiều tin vui tài lộc, Thìn vướng họa tiểu nhân, cẩn trọng lời ăn tiếng nói

Tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi có ơn trên nâng đỡ, đón nhận nhiều tin vui tài lộc, Thìn vướng họa tiểu nhân, cẩn trọng lời ăn tiếng nói

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 16/7/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tỵ - Mùi cát khí vây quanh, gặp nhiều may mắn Trong khi đó, người tuổi Thìn tiểu nhân đeo bám, dễ vướng thị phi.

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