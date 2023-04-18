Tử vi 10 ngày tới (1/5-11/5): 3 con giáp được Thần Tài rước lộc đến tận cửa, của cải lúc nào cũng đầy ắp, làm việc gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 18/04/2023 14:41

Tử vi 2023 cho thấy từ ngày 1/5-11/5, 3 con giáp sau làm ăn thuận lợi, tiền tài không phải lo, phất lên như diều gặp gio

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn đa phần đều rất tài năng, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc chứ không muốn nhờ cậy đến người khác.

Người tuổi này có sức khỏe tốt, ít khi ốm đau bệnh tật. Đó là vì người tuổi Thìn rất coi trọng sức khỏe và giữ chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học.

Từ ngày 1/5-11/5, con giáp tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh nên sẽ liên tiếp nhận tin vui trong sự nghiệp. Những ý tưởng họ đề xuất lên cấp trên trước đó sẽ được phê duyệt và bắt tay vào thực hiện.

Tử vi 10 ngày tới (1/5-11/5): 3 con giáp được Thần Tài rước lộc đến tận cửa, của cải lúc nào cũng đầy ắp, làm việc gì cũng hanh thông - Ảnh 1
Con giáp này sẽ thu về nhiều khoản lợi nhuận khổng lồ. Ảnh minh họa: Internet

Công việc của họ có tiến triển, kết quả khả quan khiến con giáp này tự hào. Người tuổi Thìn làm kinh doanh cũng gặp gỡ được nhiều đối tác, khách hàng hơn.

Bằng sự tinh tế, chuyên nghiệp của bản thân, con giáp này sẽ thu về nhiều khoản lợi nhuận khổng lồ. Những người này cũng đang ấp ủ về việc mở rộng cơ sở kinh doanh của riêng mình.

Tuổi Tuất

Từ ngày 1/5-11/5, người tuổi Tuất có một ngày thuận lợi, làm việc gì cũng dễ dàng. Tính cách hài hước, hòa đồng và thân thiện giúp con giáp này nhận được nhiều sự yêu mến từ những người xung quanh.

Đồng thời, tuổi Tuất cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi là trung tâm hòa giải, gắn kết tình cảm đồng nghiệp với nhau.

Về mặt tình cảm, con giáp này khá vượng sắc. Các cặp đôi tìm hiểu chưa lâu bỗng quyết định tiến tới hôn nhân và mối quan hệ này không có gì đáng lo lắng. Tuy nhiên, người trong cuộc cần cân nhắc kỹ lưỡng một lần nữa vì hôn nhân luôn đi kèm với trách nhiệm. Bản mệnh nên tận dụng thời cơ hiện tại để nâng cao nguồn tài chính hiện tại.

Tuổi Dậu

Tử vi 10 ngày tới (1/5-11/5): 3 con giáp được Thần Tài rước lộc đến tận cửa, của cải lúc nào cũng đầy ắp, làm việc gì cũng hanh thông - Ảnh 2
Người tuổi Dậu đều có dấu hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 1/5-11/5, công việc và tài lộc người tuổi Dậu đều có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương có dấu hiệu tăng lương, người kinh doanh buôn bán có những ngày trong tháng thu về lợi nhuận rất cao, bù lại những ngày thất thu trước đó.

Tuy nhiên cần hết sức lưu ý, tháng này vận trình biến động theo chiều hướng khó đoán biết, sẽ có lúc thăng hoa những cũng có khi tụt dốc, thăng trầm bất định. Có khi đón tin vui nhưng cũng có khi vấp phải trở ngại, gặp xui xẻo muộn phiền. Đặc biệt, cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám.

Tuổi Dậu cũng có thể găp rắc rối nơi công sở do “va chạm” với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Do đó, bản mệnh nên học cách kiềm chế cảm xúc, ẩn mình chờ thời, tốt nhất cần tập trung vào mấu chốt công việc, đừng vì nóng nảy nhất thời mà gây hấn với những người xung quanh.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ nay đến cuối tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp này được Thần Tài chỉ “đánh đâu thắng đó”, tiền vô như nước, giàu có không thể đếm xuể

Từ nay đến cuối tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp này được Thần Tài chỉ “đánh đâu thắng đó”, tiền vô như nước, giàu có không thể đếm xuể

Tử vi dự báo rằng 3 con giáp sau sẽ giàu có và gặp nhiều may mắ từ nay đến cuối tháng 4 Âm lịch

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