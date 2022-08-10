Tử vi 10/8 hôm nay, người trúng số độc đắc, tiền của dư dả, đại cát đại lộc, kẻ gặp phải đại nạn, hao hụt của cải, xui xẻo bao vây

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 14:18

Hãy xem chuyện công việc, tình cảm và tài lộc của những con giáp sẽ thay đổi ra sao trong hôm nay nhé.

Tuổi Tý

Hôm nay là khoảng thời gian khá trầm lắng cho tuổi Tý khi chuyện công việc làm ăn và sức khỏe của họ khá ổn định, không có gì bất thường. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh này cần chú ý vì dễ xảy ra sự rơi vỡ, hỏng hóc đồ đạc, hoặc lời nói của bản thân bị kẻ tiểu nhân ác ý xuyên tạc gây bất lợi. Dù sao đi chăng nữa, cẩn tắc vô áy náy, tuổi Tý hãy luôn cẩn trọng thì hơn. Dù tiền kiếm được ngày 1 nhiều, họ cũng nên thận trọng hơn vì dễ vướng phải mâu thuẫn với kẻ tiểu nhân. Bản tính hiền lành lại hay nhường nhịn của tuổi Tý là 1 trong những điểm yếu khiến họ hay bị bắt nạt và họ nên học cách ứng xử thích hợp và khéo léo để không thiệt thân mà vẫn giữ được hòa khí nói chung.

Với những người tuổi Tý vừa trải qua sự đổ vỡ tình cảm, đây là khoảng thời gian họ nên ở 1 mình để hồi phục và đặt ra những giới hạn cho bản thân. Hãy khép lại quá khứ, học lại cách yêu chính mình và hạnh phúc xứng đáng sẽ đến vào lúc họ ít ngờ tới nhất.

Tử vi 10/8 hôm nay, người trúng số độc đắc, tiền của dư dả, đại cát đại lộc, kẻ gặp phải đại nạn, hao hụt của cải, xui xẻo bao vây - Ảnh 1
Với những người tuổi Tý vừa trải qua sự đổ vỡ tình cảm, đây là khoảng thời gian họ nên ở 1 mình để hồi phục và đặt ra những giới hạn cho bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ là những người rất nhạy bén trong kinh doanh và tuần mới này có thể sẽ mang đến cơ hội cho họ phát huy khả năng của mình. Một người mà họ quen biết có thể sẽ mời họ cùng hợp tác và việc làm này có thể mang lại lợi nhuận cho cả đôi bên trong tương lai. Ngoài ra, hôm nay cũng là lúc tuổi Tỵ tạo ra nguồn năng lượng tươi mới cho không gian xung quanh mình bằng cách sơn sửa và sắp xếp, dọn dẹp lại nhà cửa, vừa giúp ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ hơn vừa gia tăng vượng khí cho cả gia đình. 

Trong khi đó, với vận đào hoa nở rộ, tuần mới lại được cho là sẽ mang lại vận may trong chuyện tình cảm cho những người tuổi Tỵ độc thân khi họ có cơ hội gặp gỡ 1 người đặc biệt. Tuy nhiên những người đã có gia đình thì nên đề phòng vì đây cũng có thể là vận đào hoa sát, dễ mang đến rắc rối và phiền toái cho hạnh phúc lứa đôi.

Tử vi 10/8 hôm nay, người trúng số độc đắc, tiền của dư dả, đại cát đại lộc, kẻ gặp phải đại nạn, hao hụt của cải, xui xẻo bao vây - Ảnh 2
Trong khi đó, với vận đào hoa nở rộ, tuần mới lại được cho là sẽ mang lại vận may trong chuyện tình cảm cho những người tuổi Tỵ độc thân khi họ có cơ hội gặp gỡ 1 người đặc biệt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian gần đây, tuổi Sửu đã gặp phải không ít những thử thách, sự nghiệp của họ có nhiều khoảng lặng đáng kể, khiến họ nhiều phen cảm thấy lao đao, áp lực. Bạn  cũng được khuyên không nên đầu tư hay mạo hiểm gì trong khoảng thời gian này, vì dễ gặp phải kẻ tiểu nhân, mất tiền lại mệt người. Những mâu thuẫn ở công sở, tranh cãi với người yêu hay bạn đời có thể khiến họ mệt mỏi. Ngoài ra, nếu không cẩn thận trong chi tiêu hoặc đầu tư thì tình hình tài chính của họ cũng sẽ gặp khó khăn. Chính vì thế, tuổi Sửu cần phải thận trọng hơn để tránh những điều không hay. Tất nhiên, cẩn trọng thì vẫn tốt hơn, và những người tuổi Sửu đầu tư làm ăn tránh ký hợp đồng vội vã trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, họ cũng nên thận trọng, không nên hớ hênh chuyện tiền nong để tránh bị kẻ gian lợi dụng đánh cắp.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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