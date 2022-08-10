Vào đúng Rằm tháng 7, con giáp nào được Thần Phật, gia tiên phù hộ, ban cho giàu có?

Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, người tuổi Tý thường lập ra được những kế hoạch kiếm tiền khả thi trong ngày này.

Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Có thể kẻ xấu sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn. Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời do chịu ảnh hưởng của Mộc Dục. Ngày này, bản mệnh có thể tốn một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc, chưng diện, đặc biệt là với nữ giới. Bạn dần biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và có xu hướng mua sắm khá thoải mái.

Các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt. Bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc.

Ngày này, bản mệnh có thể tốn một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc, chưng diện, đặc biệt là với nữ giới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Các phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển khá hanh thông trong ngày này nhờ có sự giúp đỡ của Tam Hợp. Nhân thời điểm thuận lợi này, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Tình hình tài chính của người tuổi Thân có những biến chuyển tích cực là vì bạn tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó.

Với người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng, đối tác mới cũng nghe đến danh tiếng của bạn và muốn cùng hợp tác, phát triển. Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Thậm chí, một vài người may mắn còn được xem xét cất nhắc hoặc tăng lương.

Các phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển khá hanh thông trong ngày này nhờ có sự giúp đỡ của Tam Hợp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là những người bên ngoài trông thì có vẻ mềm mỏng, yếu đuối, nhưng thực ra, họ là những người có tư duy rất sắc sảo, nhạy bén và giỏi tính toán trong công việc, tiền nong. Nếu biết phát huy những điểm mạnh này, dù tiền vận có vất vả thì đến trung vận và hậu vận, tuổi Dậu sẽ ngày càng khấm khá, có cuộc sống nhiều người mơ ước. Tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất. Bản mệnh này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán. Ngoài ra, những ai đang thực hiện các dự án cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn vào ngày này.

Chuyện tình duyên cũng khá tích cực khi có ngũ hành tương sinh nâng đỡ. Các mối quan hệ rộng rãi tạo điều kiện để bạn làm quen được với những đối tượng khác nhau. Chỉ cần bạn nghiêm túc với người khác thì ắt cũng được nhận lại sự chân thành của mọi người

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm