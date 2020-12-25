Từ nửa đêm ngày 26/12, 3 con giáp đào trúng ‘mỏ kim cương’ từ nghèo hóa giàu, trở thành đại gia khét tiếng

Tâm linh - Tử vi 25/12/2020 11:33

Dưới đây là những con giáp may mắn đào trúng “mỏ kim cương” nên từ nghèo hóa giàu trong chớp mắt, trở thành đại gia khét tiếng bắt đầu từ nửa đêm ngày 26/12.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nắm lợi thế trong kinh doanh buôn bán nên đầu tư một lời mười. Thời điểm này, bạn bắt đầu sang một bước ngoặt mới, tiền bạc được cải thiện. Công việc của bạn gặt hái được nhiều thành công hơn mong đợi.

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Tý là con giáp may mắn kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, bạn có nhiều đất dụng võ, được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hãy nắm bắt cơ hội tốt này để thể hiện tài năng vượt trội của mình. Bên cạnh đó nên chuẩn bị tinh thần đón nhận duyên lành như ý.

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp may mắn, kiếm tiền đỉnh nhưng tiêu tiền cũng khá tiết kiệm. Người làm công ăn lương số tài khoản ngân hàng tăng lên đều đều, tha hồ mua sắm ngày Tết. Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, kiếm được nhiều hợp đồng béo bở. Điều này giúp bạn ghi được điểm ấn tượng trong mắt cấp trên, được đồng nghiệp nể phục sát đất.

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Dần có cơ hội đổi đời đổi vận trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Dần cũng nhận được khá nhiều tin vui. Người vừa trải qua đau khổ vì cuộc tình dang dở có cơ hội chữa lành, tìm được duyên mới như ý. Hãy mở lòng hơn để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong thời điểm này. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau, tìm được tiếng nói chung nên mối quan hệ ngày càng gắn bó.

Tuổi Hợi

Những khó khăn vướng mắc trong thời gian trước đây đã không còn. Bạn chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời, ngày càng kiếm được số tiền khủng. Công việc cũng có nhiều tin vui, có thể sẽ thăng tiến, tăng lương trong thời điểm này. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều bất ngờ đến với mình, nhất là về vấn đề tiền bạc.

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Hợi vượt qua được nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Bạn đừng làm việc quá sức mà đổ bệnh, ảnh hưởng đến vận trình đang vượng sắc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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