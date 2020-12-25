Theo tử vi 12 con giáp, Mùi vướng phải nhiều chuyện thị phi nhưng cuối cùng cũng vượt qua được và tiến lên đổi đời đổi vận. Trong công việc, bạn không còn bị khiển trách mà tha hồ thể hiện tài năng. Những dự án bạn phụ trách đều mang về nhiều nguồn lợi khủng cho công ty. Điều này khiến cấp trên có cái nhìn đặc biệt ấn tượng về tài năng cũng như cách giải quyết vấn đề của bạn.

Thu nhập của bạn trong thời điểm này tăng lên chóng mặt. Số dư trong tài khoản tăng lên chạm đỉnh. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, lộc lá đổ về như nước. Thậm chí bạn phải vướng vào tình cảnh đau đầu, chóng mặt vì không biết phải tiêu làm sao cho hết.

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn. Những người buôn bán có ý định mở rộng kinh doanh nên tiến hành vì bạn sẽ hốt khá nhiều lộc lớn trong thời điểm này. Trời sinh bạn tính tình hiền lành nên được yêu mến, đi đến đâu là được chào đón nhiệt tình đến đó. Càng đến giai đoạn cuối năm, bạn càng có được nhiều lộc ơn trên ban cho, tha hồ mua sắm ngày Tết mà không lo nghĩ nhiều.

Mão có số dư trong tài khoản tăng không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Mão độc thân tìm được ý trung nhân, cả hai tâm đầu ý hợp. Những người tuổi Mão có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau, có thể chia sẻ về những buồn vui trong cuộc sống. Điều này giúp tinh thần của bạn tốt hơn.

Tuổi Tý

Tý gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tý được đánh giá cao về tài giao tiếp tốt, được nhiều người yêu mến vì tài ăn nói duyên dáng. Nữ tuổi Tý được nhiều người giúp đỡ trong công việc. Nam tuổi Tý có vận đào hoa đỏ rực, công danh cũng vô cùng vượng sắc. Những ngày cuối năm, bạn khá bận rộn, có nhiều áp lực nhưng đổi lại mọi việc đều suôn sẻ. Số dư trong tài khoản của bạn tăng lên đều đặn, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý trời ban.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm