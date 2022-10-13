Từ ngày mai (thứ Sáu ngày 14/10): 3 con giáp công thành danh toại, thăng hoa cả tình duyên lẫn tiền bạc, trời đổ may mắn xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 08:15

Những con giáp này bên ngoài thường trầm tính, ít nói nhưng bên trong rất mạnh mẽ, kiên trì. Họ được dự đoán sẽ gặp may trong công việc, sự nghiệp kể từ ngày mai (14/10).

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi sống tử tế, tốt bụng với mọi người. Họ kiên nhẫn trong công việc và luôn thỏa hiệp. Trong công việc, người tuổi này không ngại khó, ngại khổ, chỉ mong đạt được thành quả đúng với sức lao động mà mình đã bỏ ra. Từ ngày mai (14/10), Mùi được sao may mắn chiếu mệnh, người tuổi này dần thăng tiến trong sự nghiệp. Họ nhận được những cơ hội tốt để phát huy tiềm năng, thế mạnh của bản thân. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên.

Những người làm kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái. Những dự định, kế hoạch của họ trong thời gian tới sẽ trở thành hiện thực. Con giáp này có sự nghiệp thành công, nhân duyên viên mãn, nhiều tin vui.

Từ ngày mai (thứ Sáu ngày 14/10): 3 con giáp công thành danh toại, thăng hoa cả tình duyên lẫn tiền bạc, trời đổ may mắn xuống đầu - Ảnh 1
Từ ngày mai (14/10), Mùi được sao may mắn chiếu mệnh, người tuổi này dần thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người bạn tuổi Dậu có vẻ ngoài giản dị, chân chất nhưng thực chất cũng rất khôn khéo. Họ có mắt nhìn xa, luôn chuẩn bị cẩn thận để đạt được thành công trong tương lai. Tử vi dự đoán, kể từ ngày mai (14/10), người tuổi Dậu được trời ban phước lành, gặp nhiều may mắn. Họ được dự đoán sẽ có "thu hoạch kép" cả về sự nghiệp lẫn tình duyên. 

Con giáp này tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc nên ít mắc sai sót, được cấp trên tin tưởng. Về đường tình duyên, những người độc thân sẽ cưới hỏi. Những người đã có gia đình cũng sẽ có tin vui mang thai, sinh con. Cuộc sống của người tuổi Dậu nhờ đó cũng khởi sắc từng ngày.

Từ ngày mai (thứ Sáu ngày 14/10): 3 con giáp công thành danh toại, thăng hoa cả tình duyên lẫn tiền bạc, trời đổ may mắn xuống đầu - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, kể từ ngày mai (14/10), người tuổi Dậu được trời ban phước lành, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn mạnh mẽ, kiên trì và cũng có một chút may mắn. Không chỉ tự lập mà người tuổi Thìn còn có thể nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài. Đó cũng là lý do khiến họ thường thành đạt hơn những người khác.

Từ ngày mai (14/10), người tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh. Họ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc thuyên chuyển công tác. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì việc buôn bán cũng thuận lợi, suôn sẻ. Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Thìn được nửa kia yêu thương, tôn trọng. Cả hai cùng vun đắp hạnh phúc lâu dài, đáng ngưỡng mộ.

Từ ngày mai (thứ Sáu ngày 14/10): 3 con giáp công thành danh toại, thăng hoa cả tình duyên lẫn tiền bạc, trời đổ may mắn xuống đầu - Ảnh 3
Từ ngày mai (14/10), người tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh. Họ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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