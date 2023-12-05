Từ ngày mai 6/12 đến hết 31/12, 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, bứt phá đổi đời, tài lộc vững chắc, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 17:05

Từ ngày mai 6/12 đến hết 31/12, 3 con giáp sau được quý nhân soi đường dẫn lối, thu về nhiều lợi nhuận khả quan, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt.

Tuổi Dần 

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong tháng 12/2023 chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần tháng 12 rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Từ ngày mai 6/12 đến hết 31/12, 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, bứt phá đổi đời, tài lộc vững chắc, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Từ ngày mai 6/12 đến hết 31/12, tuổi Tý hợp tác tốt với đồng nghiệp. Nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi.

Người làm lãnh đạo có khả năng gắn kết mọi người, biết sắp xếp nhân sự đúng chỗ nên mọi người có thể phát huy được hết khả năng. Con giáp này đưa cả tập thể đi tới thành công, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của mình.

Tuy nhiên, tuổi Tý cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Bản mệnh nên vận động vừa với sức của mình và chớ ngồi một chỗ quá lâu.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Từ ngày mai 6/12 đến hết 31/12, 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, bứt phá đổi đời, tài lộc vững chắc, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Từ ngày mai 6/12 đến hết 31/12, những người tuổi Sửu hôm nay luôn cố chấp với suy nghĩ của bản thân.   

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn không muốn lắng nghe người khác, tự quyết định theo ý kiến bản thân.

Tình cảm: Tình cảm chưa đủ lớn, nhưng bạn dành hết thời gian xây dựng vì nhau.

Tài lộc: Khoảng thu nhập hiện tại cần thời gian xây dựng, khi bạn đã mất đi rất nhiều.  

Sức khoẻ: Nên để tinh thần thật thoải mái, hạn chế vận động khi bạn còn mệt mỏi.

Từ ngày mai 6/12 đến hết 31/12, 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, bứt phá đổi đời, tài lộc vững chắc, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp sau rũ bùn đứng dậy sáng lòa, phát tài phát lộc, mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi.

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