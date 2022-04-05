Từ ngày 7/4 đến ngày 15/4, Chính Ấn tương trợ, quý nhân chào đón, những con giáp sau 'khổ tận cam lai', lương thưởng hậu hĩnh, nhìn đâu cũng thấy tiền

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "khổ tận cam lai", lương thưởng hậu hĩnh, nhìn đâu cũng thấy tiền trong 9 ngày tới.

Tuổi Thìn Trong công việc, con giáp may mắn này sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho bạn vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp bạn ngày càng trở nên giàu có hơn. Đặc biệt, trong thời gian này, bạn làm gì thì cũng thu được kết quả tốt, nhưng nếu kinh doanh thì sẽ gặt hái thành quả rực rỡ nhất. Bên cạnh đó, bạn đã chọn được những người rất ăn ý, hợp gu để cộng tác nên công việc được phối hợp trơn tru và vô cùng hiệu quả. Sự tương hợp giữa bạn và đồng nghiệp sẽ khiến cho tất cả đều được lợi. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Cũng thông qua những cuộc gặp mặt, bạn và người ấy hiểu thêm về tính cách, về cách suy nghĩ và hành xử của nhau.

Người tuổi Thìn sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Người tuổi Dậu có sao Chính Ấn chiếu rọi, đem đến cho bạn vận quý nhân khá vượng trong 9 ngày tới. Lúc gặp khó, bạn sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Vì thế, bạn đừng chần chừ gì mà hãy bắt tay ngay vào các kế hoạch cũng như những nhiệm vụ mới mẻ, coi đó là bàn đạp để tiến lên từng ngày. Bạn cũng được thần Tài ưu ái, bề trên nuông chiều mà tạo mọi điều kiện để làm giàu, từ đó, tiền ùn ùn chui vào túi, vàng chất ngập két khiến ai nấy đều phải "ghen đỏ mắt". Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một bền vững hơn. Hai người nhanh chóng tháo gỡ được những hiểu lầm, mâu thuẫn sau khi trò chuyện với nhau một cách nghiêm túc và không giấu giếm.

Người tuổi Dậu có sao Chính Ấn chiếu rọi, đem đến cho bạn vận quý nhân khá vượng trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Nhờ có vận may đến nhà, vận trình của người tuổi Tuất sẽ thịnh vượng trong 9 ngày tới. Người làm kinh doanh có thể làm ăn phát tài, khách hàng ùn ùn đặt đơn. Lúc gặp khó, bạn sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Vì thế, bạn đừng chần chừ gì mà hãy bắt tay ngay vào các kế hoạch cũng như những nhiệm vụ mới mẻ, coi đó là bàn đạp để tiến lên từng ngày. Bạn sẽ trở nên cực kỳ may mắn trong chuyện tình yêu trong thời gian tới. Cơ bản thì mọi mối quan hệ của bạn đều tốt. Tuy nhiên, sức hút này cũng là "con dao hai lưỡi" nếu bạn đang có người yêu sẵn rồi, bởi rất có thể đối phương sẽ ghen, nên hãy chú ý đừng khiến ai hiểu nhầm. Vận trình của người tuổi Tuất sẽ thịnh vượng trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-ngay-7-4-den-ngay-15-4-chinh-an-tuong-tro-quy-nhan-chao-don-nhung-con-giap-sau-kho-tan-cam-lai-luong-thuong-hau-hinh-nhin-dau-cung-thay-tien-460363.html