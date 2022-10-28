Từ ngày 29/10 đến 15/11, Thần Tài điểm danh 3 con giáp giàu sang, may mắn cả tình lẫn tiền, hứng vô vàn vận may

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 06:36

Tử vi có nói, từ ngày 29/10 đến 15/11, 3 con giáp giành 3 “nhất” trong thiên hạ: giàu nhất, may mắn nhất, thành công nhất. Bạn có nằm trong 3 tuổi may mắn này không?

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý tài lộc dồi dào, phúc khí sung túc từ ngày 29/10 đến 15/11. Người đi làm nhân cơ hội tốt này để thăng tiến trong công việc, tìm được quý nhân trợ giúp. Người kinh doanh tìm được hợp đồng béo bở, hoặc có đối tác tiềm năng hợp tác thuận lợi.

Không chỉ may mắn về tài lộc, sự nghiệp mà gia đạo của tuổi Tý cũng sung túc, hạnh phúc. Người độc thân tìm được tình duyên như ý. Người có đôi càng thêm thấu hiểu, đồng hành lâu bền.

Từ ngày 29/10 đến 15/11, Thần Tài điểm danh 3 con giáp giàu sang, may mắn cả tình lẫn tiền, hứng vô vàn vận may - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý tài lộc dồi dào, phúc khí sung túc từ ngày 29/10 đến 15/11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ ngày 29/10 đến 15/11, người tuổi Dậu gặp nhiều điều tốt lành, tài lộc ngày một khấm khá. Nếu là nam sẽ được tăng lương, là nữ thì sự nghiệp hanh thông. Tình duyên, gia đạo của tuổi Dậu trong thời gian này tốt đẹp. Người độc thân sẽ sớm vui vẻ với tình mới.

Các mối quan hệ xung quanh con giáp này hòa thuận, gắn bó thân thiết. Họ còn dễ gặp quý nhân giúp đỡ nhiều chuyện tốt. Bạn cố gắng làm việc, lao động và thật không ngờ kết quả ngoài mong đợi, giàu lên trông thấy, chồng con cũng phải nhờ cậy bạn nhiều.

Từ ngày 29/10 đến 15/11, Thần Tài điểm danh 3 con giáp giàu sang, may mắn cả tình lẫn tiền, hứng vô vàn vận may - Ảnh 2
Từ ngày 29/10 đến 15/11, người tuổi Dậu gặp nhiều điều tốt lành, tài lộc ngày một khấm khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian từ ngày 29/10 đến 15/11, người tuổi Tý gặp nhiều chuyện vui vẻ trong tình cảm, các mối quan hệ xung quanh hài hòa. Vận may tài lộc nở rộ, làm một hưởng mười, lộc lá dồi dào. Theo tử vi 12 con giáp, đây là một trong 3 con giáp có thời gian hoàng kim rực rỡ nhất.

Trong thời gian này, tuổi Tý cũng là người được định sẵn có mệnh vượng gia. Cuộc sống của họ tuy có nhiều sóng gió, chông gai nhưng nhờ bản lĩnh phi thường và sự kiên định mạnh mẽ mà họ có thể vượt qua mọi thứ, không chỉ giúp bản thân thành công mà còn đem lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia đình.

Từ ngày 29/10 đến 15/11, Thần Tài điểm danh 3 con giáp giàu sang, may mắn cả tình lẫn tiền, hứng vô vàn vận may - Ảnh 3
Thời gian từ ngày 29/10 đến 15/11, người tuổi Tý gặp nhiều chuyện vui vẻ trong tình cảm, các mối quan hệ xung quanh hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc sau 16h chiều thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp tiền vào ùn ù cửa trước, Cát tinh vây quanh, vạn sự tốt đẹp như mơ

Trúng số độc đắc sau 16h chiều thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp tiền vào ùn ù cửa trước, Cát tinh vây quanh, vạn sự tốt đẹp như mơ

Tử vi có nói, sau 16h chiều thứ Hai (24/10) là khoảng thời gian 3 con giáp này gặp vận đỏ trong kinh doanh, có cơ hội thu về nguồn lợi lớn.

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