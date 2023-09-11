Từ ngày 28/7 - 10/8 âm lịch, 3 con giáp tài lộc cất cánh, quơ tay được cả núi tiền, thu hút may mắn, hỷ sự triền miên

Tâm linh - Tử vi 11/09/2023 19:04

Tử vi cho thấy, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả từ ngày 28/7 - 10/8 âm lịch.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nhận được nhiều tài lộc từ ơn trên ban tặng từ ngày 28/7 - 10/8 âm lịch. Công việc của con giáp này tiến triển rất tốt đẹp, Tuất nhận được lời khen ngợi từ cấp trên nhờ thành tích rõ ràng mà bạn làm được.

Đường tài lộc của con giáp cũng vì thế mà thăng tiến không ngừng. Con giáp may mắn này chi tiêu thả ga, không cần nhìn giá, thậm chí còn để giành được một khoản tiền lớn phòng thân. Vận may của con giáp tuổi Tuất rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, làm ăn phát đạt.

Từ ngày 28/7 - 10/8 âm lịch, 3 con giáp tài lộc cất cánh, quơ tay được cả núi tiền, thu hút may mắn, hỷ sự triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ ngày 28/7 - 10/8 âm lịch là thời điểm hoàng kim của người tuổi Mùi. Con giáp này sẵn sàng đón nhận khó khăn và đạt được thành công ngoài mong đợi. Công việc tiến triển tốt đẹp, bạn biểu hiện xuất sắc khiến ai nấy cũng phải nể phục và tin tưởng.

Ngoài ra, từ thời gian này, bản mệnh còn có cơ hội quen biết được nhiều người bạn mới sẽ hỗ trợ đắc lực cho con giáp trong tương lai. Tuổi Mùi sẽ có gia đình giàu có, sung túc, tiền bạc không thiếu, chi tiêu thì vận may ngày càng vượng, sức khỏe ngày càng hanh thông.

Từ ngày 28/7 - 10/8 âm lịch, 3 con giáp tài lộc cất cánh, quơ tay được cả núi tiền, thu hút may mắn, hỷ sự triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có những thay đổi đáng kể trong vận mệnh từ ngày 28/7 - 10/8 âm lịch. Những ý tưởng mới có phần mạo hiểm của Tý nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội trước mắt thì việc thăng quan tiến chức sẽ là chuyện sớm muộn.

Cát tinh mang tài lộc đến, con giáp may mắn trúng số hay được người quen biết tặng một khoản tiền không nhỏ. Nhìn chung, vận trình của con giáp này trong không có gì đáng ngại, tiền vào nhà như nước chảy, sớm muộn gì cũng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

Từ ngày 28/7 - 10/8 âm lịch, 3 con giáp tài lộc cất cánh, quơ tay được cả núi tiền, thu hút may mắn, hỷ sự triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá ùn ùn, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá ùn ùn, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tử vi chỉ rõ sẽ có 3 con giáp may mắn phát tài trong 11 ngày tới, đón nhận rất nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi, tài lộc thăng tiến ngoạn mục, số dư tài khoản nhảy vọt.

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