Từ ngày 23/8 đến 3/9 âm lịch, tài lộc tràn vào cửa, 3 con giáp này ‘lột xác’ thành đại gia, trúng giải độc đắc bất ngờ, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 08:56

Theo tử vi, từ ngày 23/8 đến 3/9 âm lịch, 3 con giáp này ra cửa đón Thần Tài, công danh sự nghiệp thành công vượt trội, vạn sự hoàn mỹ, như ý cát tường.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ sống trách nhiệm, ngay thẳng và cực khôn ngoan nên Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ trong công việc. Nhờ thế, sự nghiệp của Tuất thăng tiến nhanh như diều gặp gió, chỉ việc nằm mát ăn bát vàng từ ngày 23/8 đến 3/9 âm lịch.

Vậy nên, nếu đang lo ngại trước những khó khăn đang gặp phải thì con giáp may mắn này hãy xốc lại tinh thần để chiến đấu với cuộc đời. Rồi bạn sẽ bước lên bục vinh quang với tương lai xán lạn, kiếm tiền cực đỉnh, muốn khổ cũng không được.

Từ ngày 23/8 đến 3/9 âm lịch, tài lộc tràn vào cửa, 3 con giáp này ‘lột xác’ thành đại gia, trúng giải độc đắc bất ngờ, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi, từ ngày 23/8 đến 3/9 âm lịch, người tuổi Dậu có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt qua cả mong đợi hoặc cái đích đặt ra từ trước. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Cơ hội thăng chức, tăng lương sẽ đến với bạn như một điều hiển nhiên, và đồng nghiệp thì cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục chứ không thể có lời dị nghị nào khác. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, vì thế có thể bạn sẽ phải vất vả một chút đấy. Hãy kiên nhẫn và cố gắng, rồi tiền sẽ chảy vào trong túi bạn ầm ầm thôi.

Từ ngày 23/8 đến 3/9 âm lịch, tài lộc tràn vào cửa, 3 con giáp này ‘lột xác’ thành đại gia, trúng giải độc đắc bất ngờ, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là người khôn ngoan, hiểu biết, biết đối nhân xử thế. Chính vì biết cách cư xử nên con giáp này gặp được nhiều may mắn. Họ luôn tràn đầy năng lượng và vẻ lạc quan. Họ luôn thích thể hiện ý tưởng mới và không ngừng cố gắng học hỏi những điều mới lạ. Bất kể dù đi đến đâu, họ cũng được mọi người yêu mến.

Tử vi có nói, từ ngày 23/8 đến 3/9 âm lịch, con giáp tuổi Tý được dự báo sẽ có phúc lộc đầy nhà, làm đâu thắng đó. Họ được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc của họ có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Trong khi đó, họ cũng có thêm cơ hội đầu tư, hứa hẹn sẽ sinh lời lớn.

Từ ngày 23/8 đến 3/9 âm lịch, tài lộc tràn vào cửa, 3 con giáp này ‘lột xác’ thành đại gia, trúng giải độc đắc bất ngờ, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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