Từ ngày 23-26/6 CƠ HỘI VÀNG: 3 con giáp có tài vận dồi dào, tiến thẳng đến thành công, làm ăn dễ dàng, phát tài phát lộc, đại cát đại lợi, tình duyên thuận lợi như ý muốn

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 15:02

Trong khoảng thời điểm này, 3 con giáp có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó, kinh doanh sẽ sinh lời lớn.

Tuổi Hợi

Công việc làm ăn kinh doanh của Hợi không như ý. Nếu không đủ quyết tâm và kiên trì thì rất khó vượt qua những chông gai, thử thách phía trước. Nên trau chuốt lại cách ăn mặc khi gặp khách hàng, ăn nói nhỏ nhẹ một chút thì may mắn. Có những cuộc tranh cãi liên tiếp xảy ra khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng, thiếu vắng hơi ấm, vợ chồng ngày càng xa cách. Con cái có chuyện không vui nên cha mẹ cần tâm sự, hỏi thăm con trong thời gian này để khích lệ con.

May mắn là có Thực Thần cát tinh Trợ vận nên con giáp này được lộc bất ngờ. Dù công việc hơi ảm đạm như bù lại bạn hay được mời đi ăn, được cho quà, cho đồ ăn. Bạn cứ chú tâm vào bồi dưỡng năng lực thêm nữa để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Từ ngày 23-26/6 CƠ HỘI VÀNG: 3 con giáp có tài vận dồi dào, tiến thẳng đến thành công, làm ăn dễ dàng, phát tài phát lộc, đại cát đại lợi, tình duyên thuận lợi như ý muốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu có động lực để chuyên tâm vào công việc mình đang làm, mọi việc vào tay bạn trở nên êm đẹp hơn. Chú ý nâng cao hiệu quả làm việc, chứ không phải là kéo dài thời gian làm việc, làm ít cũng được nhưng hiệu quả cao thì chẳng ai dám vượt mặt bạn. Tuy nhiên vì lâm Tương Hình nên bản mệnh khá đau đầu vì tiền bạc, nợ nần. Có những ngày ngả lưng xuống rồi vẫn không thể ngủ ngon nổi vì bao nhiêu khoản tiền trong gia đình, công việc đang chờ bạn chi trả.

 

Tình cảm gia đình cũng từ đó mà lạnh nhạt dần khi con giáp này không có thời gian để quan tâm người thân. Dạo gần đây Sửu đầu bù tóc rối đến thời gian chăm lo cho bản thân còn không có, nhất là nữ mệnh, thường xuyên tự hoài nghi chồng những chuyện linh tinh.

Từ ngày 23-26/6 CƠ HỘI VÀNG: 3 con giáp có tài vận dồi dào, tiến thẳng đến thành công, làm ăn dễ dàng, phát tài phát lộc, đại cát đại lợi, tình duyên thuận lợi như ý muốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý lao đao trong con đường sự nghiệp. Rắc rối cứ từ đâu ập đến khiến bản mệnh không kịp trở tay, nhiều người có ý định thôi việc hoặc nghỉ học giữa chừng vì mệt mỏi, áp lực đè nặng lên vai. Vận trình tài lộc có chiều hướng đi xuống do bản mệnh hấp tấp, dễ bị dụ dỗ nghe lời ngon ngọt khi mua hàng trên mạng, mua nhà, mua đất. Khi giao dịch tiền bạc lớn thì tuổi Tý nên tham khảo ý kiến của nhiều người xung quanh kẻo bị lừa.

Tình cảm cũng ảm đạm không kém. Con giáp này thẳng tính, hay nói năng không kiêng nể những người làm phật ý mình nên dễ bị người ta ghét bỏ hoặc nói xấu sau lưng. Có những chuyện không đáng để nói nhưng bản mệnh cứ thích làm quá lên khiến mọi người phải im lặng.

Từ ngày 23-26/6 CƠ HỘI VÀNG: 3 con giáp có tài vận dồi dào, tiến thẳng đến thành công, làm ăn dễ dàng, phát tài phát lộc, đại cát đại lợi, tình duyên thuận lợi như ý muốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 3 ngày từ 21-23/6 ÂM THANH MAY MẮN VANG VỌNG: 3 con giáp vượng tài, vượng lộc, tiền tài ngập két, ăn nên làm ra, sự nghiệp lên như diều gặp gió, cập bến giàu có

Liên tiếp 3 ngày từ 21-23/6 ÂM THANH MAY MẮN VANG VỌNG: 3 con giáp vượng tài, vượng lộc, tiền tài ngập két, ăn nên làm ra, sự nghiệp lên như diều gặp gió, cập bến giàu có

Theo tử vi 12 con giáp, 3 người tuổi này tính tình dễ tính, dễ gần, bao dung và rộng lượng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

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